Corpo do radialista e ex-vereador Antonio Arnone é sepultado em Mogi

Cidades

CARLA OLIVO

O radialista, ex-vereador e policial civil Antonio Carlos Arnone, 61 anos, foi sepultado ontem no Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes. Ele morreu na tarde deste domingo, vítima de complicações decorrentes de um infarto sofrido na semana passada e do qual estava se recuperando. O profissional era apresentador do programa “Radar de Notícias”, da Rádio Imprensa FM 102, de Guarulhos.

Nascido em Santo Anastácio, no interior paulista, Arnone falava de assuntos atuais e resgatava situações vividas em sua terra natal, com um toque de ironia, humor e irreverência. Em 1990, quando o grupo Sanzone assumiu a então Rádio Líder, Armone veio trabalhar em Mogi para comandar o “Radar Noticioso”. Alguns dias depois, passou a ter a companhia do jornalista Pedro Notaro, que tornou seu sócio depois que a emissora deixou de operar em Guarulhos. Os dois adquiriram horário na Rádio Imprensa FM e o “Radar de Notícias”.

Eleito suplente pelo PDC com 731 votos, Arnone assumiu cadeira na Câmara de Mogi em duas oportunidades nos anos de 1991 e 1992. Na gestão do ex-prefeito Antônio Carlos Machado Teixeira, ele atuou como secretário municipal de Esportes.