Corpo do farmacêutico Mário Stigliani é sepultado em Mogi

Cidades

CARLA OLIVO

O corpo do ex-farmacêutico Mario Stigliani, 91 anos, foi sepultado nesta terça-feira (29), às 14 horas, no Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano. Ele morreu nesta segunda-feira (28). Familiares e amigos prestaram, no Velório Municipal Cristo Redentor, as últimas homenagens ao paulista de Capivari – que chegou em 1947 a Mogi das Cruzes para trabalhar na Farmácia Santa Therezinha, da qual se tornou sócio em 1953 e permaneceu até 1997.

Viúvo de Lídia Müller, ele deixa a única filha do casal, Maria Conceição Stigliani, com quem morava na Rua Navajas, no Shangai.