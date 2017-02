Corpo do advogado e contador Shoji Kiyokawa é cremado na Capital

QUADRO DESTAQUE

CARLA OLIVO

O corpo do advogado, contador e fundador da Kiyokawa Imóveis, Shoji Kiyokawa, foi levado na manhã desta segunda-feira (6) do Velório Cristo Redentor, em Mogi das Cruzes, para o Crematório da Vila Alpina, na Capital. Aos 71 anos, o mogiano morreu na noite de sábado, após sentir-se mal em sua casa e ser socorrido ao hospital. Com problemas na coluna, Kiyokawa havia descoberto há uma semana um câncer já com metástases em várias partes do corpo.

Filho de imigrantes japoneses que vieram ao Brasil em busca de emprego, Shoji nasceu na Porteira Preta, onde os pais eram lavradores. Lá iniciou seus estudos, mas quando tinha 11 anos, com o fracasso na agricultura, veio com a família para a região central da Cidade. Aqui, ele e os sete irmãos precisaram trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da casa. Assim, passou a atuar como aprendiz no Escritório Kakiuti, onde tomou gosto pela profissão de contador. Fez o curso de Contabilidade no Liceu Braz Cubas e, após 8 anos de trabalho, abriu o próprio escritório em sociedade com o irmão Satihiro Kiyokawa, na Rua Barão de Jaceguai. Pouco tempo depois, se formou em Direito na Universidade Braz Cubas (UBC), passou a se dedicar à advocacia e, em seguida, descobriu o ramo imobiliário, na época ainda pouco explorado na Cidade. Foi então que fundou a Kiyokawa Imóveis, instalada três décadas na Rua Navajas.

Personagem da série “Entrevista de Domingo”, ele contou suas histórias vividas na Cidade a O Diário, como a participação em concursos de karaokê realizados pela colônia japonesa, aos finais de semana, em várias cidades, inclusive com premiações.

Já entre os principais negócios fechados pela Kiyokawa, ele destacou, na ocasião, a venda dos prédios onde hoje estão as Lojas Riachuelo de Mogi e de Guaratinguetá, os imóveis do Cine Urupema, do antigo Palacete Jafet, na Avenida Henrique Eroles, e do Hipermercado Shibata da Vila Industrial.

Kiyokawa deixa a mulher, Luiza, os filhos Renan e Leni e três netos.