Corpo de mulher morta a tiros é sepultado em Mogi

Foi sepultada nesta terça-feira (9) no Cemitério da Saudade, na Vila Lavínia, a vendedora Jaqueline Barros, de 28 anos. Ela foi executada a tiros, segunda-feira, na loja onde trabalhava em São José dos Campos. O autor do crime fugiu. A Polícia Civil obteve filmagem do momento do homicídio doloso (com intenção).

O ex-marido de Jaqueline, um médico, de 44 anos, foi baleado 6 horas depois do crime, segundo a Polícia, em tentativa de roubo. Ele também será ouvido, pois tinha divergências com a ex-mulher por causa de pensão alimentícia desde 2015.