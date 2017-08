Corpo de Luiz Melodia será velado a partir das 18h, no Rio

Agência Brasil

O corpo do cantor e compositor Luiz Melodia, 66 anos, que morreu nesta sexta-feira (4) de madrugada, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer na medula óssea, será velado a partir das 18h desta sexta-feira, na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá. O enterro será neste sábado (5) às 10h, no cemitério do Catumbi.