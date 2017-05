Corpo de Dirce Sgarbi, de 94 anos, é sepultado em Mogi

Sem categoria

CARLA OLIVO

Mogi das Cruzes perdeu uma das voluntárias que mais tempo se dedicou às associações assistenciais da Cidade. Paulistana que aqui chegou ainda na juventude, Dirce Garcia Sgarbi, foi sepultada nesta terça-feira (30) no Cemitério São Salvador. Aos 94 anos, ela estava internada há 24 dias no Hospital Ipiranga, na Cidade, onde faleceu na última segunda-feira devido a complicações decorrentes de pneumonia.

Devota do Divino Espírito Santo, Dirce costumava reunir a família em sua casa, na Rua Dr. Ricardo Vilela, para acompanhar a Entrada dos Palmitos e a procissão de Pentecostes. Colecionadora de enfeite, como xícaras e bules, ela também integrava a Turma das 12, grupo formado por mulheres da sociedade mogiana e do qual foi uma das fundadoras. “Era uma pessoa de fibra, de caráter firme, admirável e de um coração maravilhoso”, define a cunhada, Lina Moriconi Garcia, que conviveu 80 anos com Dirce.

Viúva do comerciante do segmento de madeiras, César Sgarbi, ela deixa os filhos Celso e José César, os netos Larissa, Natália, Pablo, Carolina, Celso e Ana Paula e os bisnetos Martina, Estela, Helena e Lorenzo.