Corinthians tenta esquecer crise e avançar

No auge de sua crise nesta temporada, o Corinthians tem nesta quarta-feira (21) a chance de fazer as pazes com a torcida, pelo menos momentaneamente. Para isso, a equipe terá de passar pelo Fluminense, às 21h45, e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Ao time alvinegro basta o empate sem gols para ficar com a vaga, já que o resultado do jogo de ida, no Rio, foi 1 a 1.

Mas a partida no Itaquerão coloca em jogo muito mais do que a sobrevivência da equipe no mata-mata. Todo o planejamento da próxima temporada depende do sucesso nesse torneio.

Em quinto no Campeonato Brasileiro e caindo na tabela, rodada após rodada, o Corinthians vê na Copa do Brasil a chance mais viável de se classificar para a Libertadores.





E a participação no torneio continental do ano que vem é fundamental para que o clube tenha mais receitas e a possibilidade de formar um elenco competitivo em 2017.

Em sua estreia após ter assumido como técnico – enquanto o Corinthians não contrata alguém com mais experiência –, Fábio Carille vai mudar cinco peças da escalação alvinegra em relação ao time que iniciou e acabou perdendo o clássico para o Palmeiras no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Por opção técnica, o treinador trocou Cristian por Giovanni Augusto. Com isso, ele vai recuar Camacho para ser primeiro volante e soltar o camisa 17 no meio-campo. Quem também acabou barrado foi Lucca, que dará lugar a Marquinhos Gabriel.

Mudanças forçadas

Carille foi obrigado a fazer as outras três alterações. Como Gustavo não pôde ser inscrito na Copa do Brasil, Romero é quem atuará no comando do ataque. Na defesa, Vilson não treinou nesta terça-feira (20) por problemas físicos e Yago é quem deve jogar ao lado do paraguaio Balbuena. Na lateral direita, Fagner volta à equipe após ter ficado fora da derrota para o Palmeiras para cumprir suspensão automática.

Além das mudanças, Carille também conversou bastante com os jogadores, pois sabe que um resultado negativo poderá encurtar sua oportunidade de comandar o Corinthians.