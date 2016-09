Comentários (0) Silene Like

A Virage Mitsubishi, convidando para o coquetel de lançamento do novo L200 Triton Sport, que acontece logo mais às 19h30, em suas instalações da Avenida Fernando Costa.

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Valdir Lopes, promove logo mais às 20h30, a sua reunião comemorativa do Dia do Agricultor, que acontece na Associação de Rotarianos. Na oportunidade o clube recebe Marcio Massatoshi Hassegawa como homenageado da noite.

O pianista Diego Novaes se apresentar nesta quinta-feira, a partir das 18h30 no boulevard do Mogi Shopping, dentro da programação do “Happy Hour com Piano”, que integra o projeto Mogi Musical, que acontece nos fins de tarde de todas as segundas, terças e quintas-feiras, no centro de compras.





A flagship parisiense da Longchamp passou por renovações. O projeto “La Maison Saint Honoré’ conta com mudanças externas e internas, incluindo a expansão de 700 m². Com três andares, o empreendimento ocupa o espaço histórico do século XVI, no centro de consumo de Paris, na esquina das ruas Saint-Honoré com a Saint-Florentin. Na decoração, pisos de mármore italiano na cor creme, tapeçaria artesanal de lã e seda em tom bege claro e o forro de gesso customizado com texturas em cruz, remetendo à monograma da Longchamp, dão o tom sofisticado da loja conceito. Para as clientes, a loja abrirá as portas a partir do dia 26 de outubro.

Next Juracy Fernandes, Ana Godoy, Rose Santos e Sueli Godoy marcaram presença no 2º. Chá Bingo Beneficente do Instituto Pró+ Vida São Sebastião. (Foto: Elton Ishikawa)

Joana D’Arc Silva, representando o Pró+ Vida, e Celina Bassi. (Foto: Elton Ishikawa)

Paulo e Adriana Rotta prestigiaram o encontro que contou com a apresentação do Coral da UNAI. (Foto: Elton Ishikawa)

Aparecida Valeris e Zita Cruz também colaborando com as obras assistenciais da entidade. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda pelo salão do Clube de Campo nessa tarde, Geni Silveira, Valéria e Heloisa Helena Bonelli e Yara Bonelli Braga. (Foto: Elton Ishikawa)



Aniversários (15)

Everton Luiz Oliveira Nascimento, Mara Milani, Dolores Monteiro Jorge, Pedro Augusto Salustiano, Célia Maria Mello Guimarães, Danilo de Maio Stilhano, Marco Antonio Soares de Souza, Durval Eroles, Mara Pereira, Ana Tereza Moino