Copa São Francisco volta com 28 times

Esportes

A sexta edição da Copa São Francisco de Futebol Amador de 2017 vai contar com a participação recorde de 28 agremiações de Mogi das Cruzes e Região. A competição, considerada a pré-temporada para muitos clubes visando a disputa do Campeonato da Primeira Divisão da Liga, que retoma suas atividades este ano, vai movimentar a partir deste domingo e pelos próximos dois meses cerca de 1,2 mil pessoas, entre jogadores, diretores e torcedores.

A competição já se tornou tradicional entre os clubes da cidade. Além disso, contará com os dois campeões da categoria Esporte da Associação de Clubes de Mogi das Cruzes (ACMC) – Vila Estação (2015) e Império (2016). Além de clubes tradicionais como Vila da Prata, Santa Tereza e Porto e os mais novos como Viela, Bomtivê, Arena e Rosário da Vila.

Os 28 clubes foram divididos em quatro grupos com sete integrantes cada. Eles se enfrentarão entre si dentro das chaves e os quatro primeiros colocados garantem a classificação à segunda fase da competição. A partir deste momento, os jogos serão eliminatórios em partida única. Em caso de empate, a definição do classificado será feita nos pênaltis.

O Grupo A será formado por Arena, Ousadia e Alegria, Diretoria, EPA, Rosário da Vila, Rodeio e Vila Rica. A Chave B terá Cantareira, Palestra Planalto, Vila da Prata, Sport, Raider, Multiverde e Aliança. No Grupo C estão Vila da Sorte, Bem Amigos, Santa Tereza, Vila Estação, Águia Negra, Família e Manchester MC. Por fim, no Grupo D ficaram Trindade, Império, Porto, Associação Jundiapeba, Viela, Boa Sorte e Bomtivê.

Jogos

A primeira rodada terá 12 partidas e será disputada em quatro campos de Mogi. No São Francisco, no Distrito de Braz Cubas, jogam Viela x Boa Sorte (11h); Trindade x Império (13h); e Rosário da Vila x Vila Rica (15h). No Centro Esportivo de Jundiapeba os jogos são Diretoria x EPA (11h); Porto x Associação Jundiapeba (13h); e Vila da Sorte x Bem Amigos (15h).

No campo do Vila da Prata jogam Cantareira x Palestra Planalto (11h); Vila da Prata x Sport (13h); e Raider x Multiverde (15h). Por fim, no campo do Tietê, no Mogilar, os jogos são Arena x Ousadia e Alegria (11h); Águia Negra x Manchester MC (13h); e Santa Tereza x Vila Estação (15h).