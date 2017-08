Copa Kids oferece últimas vagas

Esportes

Quem quiser participar de um dos torneios de futsal infantil mais tradicionais e concorridos da Região deve correr. Isso porque faltam poucas vagas para a 12ª edição da Copa Kids Flexpé Sport de Futsal programada para setembro. Mais de 60 equipes já confirmaram presença na competição que vai reunir agremiações de diversas cidades, desde a categoria sub-6 até a sub-16.

No ato das inscrições, a Organização da competição pede para que cada jogador doe um litro de leite que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

Uma novidade promete agitar ainda mais a Copa Kids deste ano. A competição ganha o reforço da Penalty – tradicional marca de material esportivo. “Certamente enriquece ainda mais nosso evento”, afirmou a proprietária da Flexpé e idealizadora do evento, Amalia Cestari.

Além das bolas oficiais da Penalty que serão utilizadas pelos jovens atletas durante toda a competição, a patrocinadora vai fornecer brindes que serão sorteados para pais e torcedores durante as partidas

Os interessados devem entrar em contato com o gerente de futebol da FlexPé, o professor Marcus Vinicius Siqueira, o ‘Marquinhos’, através do número (11) 99858-9602. As inscrições vão até o próximo dia 15. O Congresso Técnico está programado para o próximo dia 29.