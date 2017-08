Copa Kids faz ajustes para estreia

Esportes

A direção da Copa Kids FlexPé Sport/Penalty de Futsal – 12ª edição – acerta os últimos detalhes para a bola rolar no próximo mês. Até o momento, mais de 60 equipes de um total de 20 agremiações, estão garantidas na competição que vai reunir atletas dos 6 aos 16 anos de idade.

Além das principais agremiações de Mogi, a Copa Kids vai reunir diversas equipes e escolinhas de futsal de cidades da Região como Suzano, Poá, Ferras de Vasconcelos entre outras.

O congresso técnico está programado para o próximo dia 29 e será a última chance para as equipes que ainda não confirmaram presença garantirem suas vagas na Copa Kids.

No congresso, os representantes das agremiações serão informados sobre a forma de disputa em cada uma das categorias. Na ocasião, também serão definidas as regras do torneio, além do sorteio dos grupos e a definição da data de início da Copa.

As inscrições para as disputas podem ser efetuadas na unidade FlexPé Sport localizada na esquina da Rua Deodato Wertheimer com a Rua Coronel Souza Franco, 1310, no Centro de Mogi. Mais informações com o professor Marcus Vinicius Siqueira, o ‘Marquinhos’, através do telefone (11)99858-9602.