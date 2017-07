Conversando com a Cidade

Artigos

Laerte Silva

Para tratar do Plano Plurianual – PPA, o prefeito Marcus Melo começou uma caminhada para ouvir a população, iniciando o contato esta semana em reunião na Associação Amigos de Cesar de Souza. Uma conversa para tratar da aplicação dos recursos públicos nos anos que virão. Foi prometida também a participação pela via eletrônica viabilizando o acesso geral. Esse mecanismo tem uma previsão no Estatuto das Cidades (lei 10257/2001), norma que trata da execução da política urbana. É a gestão democrática com participação da população prevista no artigo 2º da lei. O Plano Plurianual é, assim, um instrumento da política urbana, como também o Plano Diretor igualmente previsto na referida lei.

Muito embora seja a atitude do Executivo uma etapa da legislação, acerta o prefeito Melo na condução do seu governo, colocando em prática a proximidade com a população, podendo-se citar como exemplo positivo disto o Participa Mogi, que já tratou da saúde e cultura na Cidade. A sociedade civil, o cidadão comum sempre pode contribuir, pois vive os dramas locais, conhece melhor as demandas do seu bairro, ajudando a construir, com as críticas e sugestões, uma cidade com melhor qualidade de vida. A feira de artesanato e antiguidades, por exemplo, recém-iniciada no Largo do Carmo e objeto de matéria de O Diário, já foi objeto de sugestão de leitores. A informação à Prefeitura a respeito de praças com necessidade de manutenção é outro exemplo de indicação da população que pode ser aproveitado para execução de serviços, e por aí vai.

Mantendo o prefeito de Mogi das Cruzes essa sintonia apresentada, ganha a Cidade. Interessante neste quadro notar, já tive oportunidade de dizer isso neste espaço, que o cidadão atento poderá ver, refletindo um pouco, que algumas demandas se repetem sem uma solução ou uma sugestão não é de pronto acolhida porque simplesmente surgiu da sociedade civil e não foi conduzida pelo agente público. Depois o tempo passa e a matéria surge como novidade e solução de “administração”. Coisas que acontecem. Releva dizer aqui que nos primeiros momentos, o prefeito, ao optar por ouvir os demais atores sociais, cria o esperado ambiente de desenvolvimento da cidadania. A expectativa é, portanto, boa para a Cidade, que tem sempre o que dizer, tem voz e não somente pode, como também deve participar do desenvolvimento das políticas públicas.

Laerte Silva é advogado