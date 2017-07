Contrato de hospedagem

Artigos

Dori Boucault

Vai viajar? Fique atento às dicas para a contratação do serviço de hospedagem. É importante ver se próximo ao local escolhido existe fácil acesso a transporte, farmácias, restaurantes entre outros serviços. Verifique se o estabelecimento possui algum panfleto publicitário e, em caso positivo, peça para que seja enviado um exemplar. Esse material pode ser adquirido em revistas e guias especializados, junto a conhecidos que já tenham se hospedado no local, além de anúncios na Internet.

Confirme também os horários de início e término da diária e se há refeições inclusas. Pesquise preços e veja a avaliação do local escolhido. Há diversos sites e aplicativos que oferecem esse tipo de busca.

Se o que foi combinado na contratação deixar de ser cumprido, formalize uma queixa no estabelecimento. Não havendo solução, procure o órgão de defesa do consumidor de sua cidade ou recorra ao Poder Judiciário. Procure munir-se de documentos que comprovem o ocorrido (fotos, print do site, cópia do contrato, etc..).

Caso utilize o cofre do hotel para guardar dinheiro, objetos de valor ou documentos, verifique se: existe alguma taxa por este serviço; se o uso é individual ou coletivo; quem tem acesso; o horário de funcionamento e se há cobertura de seguro.

Os sites de compras coletivas possuem diversas ofertas de hospedagens e agências de turismo. Os grandes descontos prometidos podem atrair o interesse do consumidor, que deve ficar atento a todos os detalhes da oferta. Em caso de dúvida, consulte o SAC da empresa.

Em caso de problemas com o serviço contratado, tanto o hotel (pousada e afins) que fez a oferta como o site de compra coletiva podem ser procurados, pois ambos são responsáveis por solucionar a questão.

Lembrando que nas contratações feitas pela internet ou por telefone, o consumidor tem até sete dias para exercer o seu direito de arrependimento e cancelar a hospedagem sem ônus – artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Fonte: C Código de Defesa do Consumidor e Fundação Procon/SP

Dori Boucault é advogado especialista em Direitos do Consumidor do escritório LTSA Advogados.