Contrapartida social

Muito mais do que uma referência no Ensino Superior, a Universidade Braz Cubas é uma instituição que exerce um importante papel social dentro da comunidade. Por meio dos seus cursos, tem contribuído com a sociedade, oferecendo serviços importantes e indispensáveis para a saúde e bem-estar de centenas de milhares de pessoas.

Dentro da área de saúde, por exemplo, a Braz Cubas disponibiliza gratuitamente os serviços das Clínicas de Especialidades, onde estudantes, sempre supervisionados pelos professores, atendem sem custo crianças, adultos e idosos. Os atendimentos são farmacêutico, fisioterápico, óptico, estético e odontológico. Este último, inclusive, inicia 2017 com uma triagem para captação de novos pacientes.

Nesta semana, a Odontologia receberá interessados em fazer tratamento gratuito nas especialidades de Endodontia, Prótese, Cirurgia, Pediatria, Dentística e Periodontia. Este é um dos serviços mais procurados pela população. Em 2016, gerou uma média de 6,2 mil atendimentos, fora os demais que são realizados por todo o município, por meio de parcerias com instituições de caridade, escolas e poder público.

Além da saúde da população, a Universidade Braz Cubas também auxilia o cidadão a se manter em dia com a Receita Federal por meio do Plantão Solidário da Declaração de Imposto Renda, promovido pela Empresa Contábil Júnior, com atuação dos alunos do curso de Contabilidade; oferece orientações jurídicas por meio do curso de Direito; contribui para o planejamento da cidade e arborização com a Arquitetura e Urbanismo; doa protótipos feitos em salas de aulas, entre muitas outras ações que sempre revertem benefícios à comunidade.

São mais de 20 cursos de Graduação, de diferentes áreas, que além de terem como compromisso a formação profissional do acadêmico, estão sempre desenvolvendo ações com foco social, ambiental, cultural e educacional. Essas ações só geram benefícios. Ganha a sociedade e também os nossos acadêmicos que, ainda dentro do Campus, aprendem como a sua profissão pode ajudar na construção de uma sociedade mais justa.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas