‘Contos do Mar’ é atração no palco do Sesi

O Sesi de Mogi das Cruzes recebe nesta sexta-feira e sábado, ‘Contos do Mar’, um espetáculo repleto de magia, mistérios e lendas. O ingresso para as duas apresentações é gratuita. Os atores da Cia. Quatro Manos perceberam que, em sua infância, passaram as férias mergulhados no mesmo oceano, o que banha o Brasil e que deságua nas costas do Uruguai.

O espetáculo é composto por várias histórias originadas na antiga tradição de oralidade de autores anônimos, traz o universo fantástico das fábulas e dos contos antigos, inspiração para duas histórias que se tornam o eixo principal da montagem e que ao final se juntam.

A companhia tem como objetivo fazer do teatro uma ferramenta de estímulo ao hábito da leitura, que hoje, devido às novas tecnologias e entretenimentos, está sendo perdido pela geração atual. Com uma linguagem ágil e contemporânea, graças aos elementos cênicos e lúdicos, a peça se aproxima do universo infantil de hoje em dia.

Os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu Sesi (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

SERVIÇO

‘Contos do Mar’

Teatro do Sesi

Rua Valmet,171, Braz Cubas









16 e 17 de junho (sexta, às 15h e sábado, às 16h)

Livre

Informações: 4723-6900