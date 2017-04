Contaminação anunciada

Editorial

Um dos maiores focos de contaminação de solo de Mogi das Cruzes, os postos de gasolina desativados são um antigo e conhecido problema, mal resolvido pelas cidades que permanecem concedendo licenças para a instalação de novos estabelecimentos, sem conseguir sanar o passivo deixado pelos anteriores. Há avenidas com mais de um esqueleto do que foi um dia um belo posto de gasolina.

Alguns postos de gasolina funcionam durante determinado um tempo, fecham e deixam uma grande dor de cabeça para a vizinhança e o poder público. O que acontece com esses locais? Lucram durante um bom período e, depois, são desativados, sem reparar o passivo ambiental causado pela manipulação dos combustíveis, principalmente a gasolina, um produto composto por cerca de 400 componentes e com alto poder de corrosão.

Depois de fechados, viram um estorvo. Durante anos, órgãos cobram as ações de descontaminação para que essas áreas possam ser reutilizadas e abriguem novos empreendimentos comerciais ou residenciais. Eles contaminam o solo e geram impactos sociais igualmente corrosivos, porque depreciam a vizinhança, que perde valor imobiliário e e enfrenta inconvenientes diários: mato, lixo, proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de atraírem pessoas desocupadas, dependentes químicos e marginais que usam as instalações desativadas.

Na atualização do ranking das áreas contaminadas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Mogi das Cruzes possui 72 endereços, sendo 46 postos de gasolina. Outras atividades contaminantes são indústrias e estacionamentos de ônibus e veículos pesados.

Um dos casos mais graves da história recente de Mogi das Cruzes se deu com a perfuração dos dutos de combustível da Transpetro, na Volta Fria, a poucos metros do Rio Tietê. O acidente aconteceu em setembro de 2010. Sete anos depois, com fiscalização, multas e cobranças do poder público, a área se recupera lentamente.

As determinações legais podem até ser cumpridas, mas num ritmo que não consegue recuperar a natureza rapidamente. Essa é a lição desse acidente, dos postos fechados: a natureza possui ritmo próprio e, até se recompor, quem sofre com as consequências dos malfeitos a ela é o homem.

Quem consegue arriscar uma data sobre quando o meio ambiente, ali, ficará totalmente livre da contaminação? E quem mais sofre os efeitos desses crimes ambientais? Na Volta Fria, as poucas famílias que vivem no lugar, privadas de usar a água de poço limpa e saudável, apenas antes do vazamento de milhares de litros de gasolina. Na Cidade, todos os seus moradores porque mesmo prevendo acidentes de percurso (como o fechamento de um posto), não conseguem detê-los.