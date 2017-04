Contador investe na área de saúde

Circuito

Formado em 2001 em Ciências Contábeis pela Universidade de Braz Cubas (UBC), foi trabalhando que o mogiano Marcio Prado decidiu a graduação que faria. Antes de se formar era analista em um escritório de contabilidade e gostou do que fazia. Quando deu início ao curso de graduação, começou em um novo emprego, para que pudesse pagar os estudos. Foi quando se tornou funcionário da Sanofi. Dezesseis anos depois, saiu da empresa e atualmente é sócio-proprietário da clínica de imunização VacineJá.

Com pós-graduação em Logística Empresarial, durante a extensa passagem pela indústria farmacêutica Marcio pôde atuar em áreas diferentes, como no planejamento, na logística e também na distribuição. Já com alguns anos de experiência dentro da empresa, ele foi convidado a trabalhar na sede de Campinas. Até então, ele desempenhava suas funções na filial em Suzano e continuava morando em Mogi das Cruzes. Em 2011, se mudou para a cidade do interior do Estado, onde morava com a atual esposa, Elvira Zocal. Logo que Davi – filho do casal – nasceu, eles decidiram que voltariam ao Município, para poderem estar mais próximos à família.

O retorno aconteceu em 2014 e logo o mogiano foi contratado para trabalhar no Hospital Municipal. Na unidade de saúde, onde atua até hoje, passou a desempenhar uma atividade um pouco diferentes das de costume, estando agora na área de suprimentos. Já adaptado ao ambiente hospitalar, percebeu uma deficiência na cidade: a falta de uma clínica particular especializada em vacinas. Foi quando surgiu a ideia de fundar a VacineJá, que funciona desde o ano passado.

O centro de imunização é atualmente o único da Região do Alto Tietê credenciado pela Sociedade Brasileira Imunizações (SMIm). A credibilidade vem fazendo com que o número de pacientes seja cada vez maior, confirmando as expectativas de Marcio e também a deficiência encontrada na Cidade por ele. O mogiano conta que grande maioria dos pacientes costumava procurar na Capital clínicas do tipo. Além disso, ele explica que as pessoas vêm entendendo cada vez mais a importância das vacinas na prevenção das mais diversas doenças.

Com essa ligação à área hospitalar, Marcio já pensou em fazer alguma pós que tivesse ligação com o assunto. Ele encontrou alguns que chamaram a atenção, mas a falta de tempo ainda não o permitiu que concretizasse o plano. Aos finais de semana e feriados, o mogiano não deixa de estar sempre com a família e aproveita também para ir à praia praticar seu esporte preferido: o surf. (Larissa Rodrigues especial para O Diário)

Viver em Mogi é… Sentir-se em casa

O melhor da Cidade é… Acessibilidade ao aeroporto, praia e capital

E o pior? Trânsito









Sinto saudade de… Estar mais presente com a família

Encontro paz de espírito… Com a família

Pra ver e ser visto… Pôr do sol do pacífico

Meu prato preferido é… Bacalhoada

Livro de cabeceira… A Bíblia Sagrada

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa? Jeans

O que não tem preço? Honestidade

Uma boa pedida é… Ouvir uma boa música em vinil

É proibido… Desrespeito ao próximo





A melhor festa é… Com familiares e amigos

Convite irrecusável… Surfar com os amigos

O que tem 1001 utilidades? O sorriso e o respeito

Meu sonho de consumo é… Viagem as ilhas Maldivas

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida? Surfar com Golfinhos em Florianópolis

Cartão-postal da Cidade… Serra que contorna a cidade e arquitetura antiga

O que falta na Cidade? População dar mais valor a arquitetura antiga da cidade

Qual é a química da vida? Viver em paz

Deus me livre de… Todo o mau