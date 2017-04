Consultor de negócios oferece palestra gratuita sobre gestão de dívidas

QUADRO DESTAQUE

Se você é empreendedor, provavelmente já se viu apavorado com uma situação de dívida da sua empresa. Mas quem disse que estar com o negócio endividado é tão ruim? Sim, é possível que um empresário use as dívidas em favor próprio. E justamente isso é o que defende o consultor e professor universitário Gabriel Bastianelli em sua palestra gratuita intitulada “Minha empresa se endividou! E agora?”. O evento, que tem vagas limitadas, é oferecido pela GANFOUR, consultoria de Bastianelli, em parceria com a Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetuba (Fempi), e acontece na próxima terça-feira, 25 de abril, na sede da Fempi em Itaquá.

A palestra vai esclarecer os motivos de uma empresa estar com dívidas e como isso a afeta. Também vai fornecer alternativas para o empresário sair do endividamento e as estratégias para que essa situação possa ser usada a seu favor. E o palestrante entende do assunto. Bastianelli tem uma extensa experiência com gestão de empresas. Além de sócio fundador da GANFOUR Consultoria e Negócios, o administrador é professor da Faculdade de São Paulo (FASP), pós-graduado em finanças, já foi gestor na Incubadora Tecnológica de Mogi das Cruzes e é co-fundador do Polo Digital do Alto Tietê.

Além de aprendizado sobre o tema, o evento possibilita a prática de networking, uma vez que reúne empresários de todo o Alto Tietê. Mas é preciso ligar para garantir uma das vagas limitadas. O telefone é o da Fempi, onde na terça, 25, a partir das 18h30, acontece a palestra: (11) 4642-9604 ou (11) 4642-8686.

A Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetuba tem como missão fortalecer o empresariado do município, gerindo e organizando demandas quanto ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social da cidade. Sua sede, local que abrigará o evento sobre gestão de dívidas, fica na Rua Guilhermina Maria da Conceição, 110, no Centro de Itaquaquecetuba.