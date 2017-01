Conselhos, um sistema viciado

Artigos, Opiniao

Quando o nosso prefeito Marcus Melo, em campanha, compareceu à sede da AEAMC – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes, para apresentar o seu Plano de Governo, ficou clara a intenção de valorizar os Conselhos Municipais como forma de fazer uma gestão participativa.

Por conta da legislação, dentro dos princípios da democracia participativa, o Conselho representa a estrutura de participação da sociedade que legitima as decisões administrativas a partir das discussões e decisões que expressam a vontade política de baixo para cima.

Infelizmente, os Conselhos Municipais se encontram invisíveis para grande parte da população, em especial da juventude, apesar do seu alcance, capilaridade e, sobretudo, pertinência na formulação. Não existe interesse por parte dos cidadãos.

Este desinteresse com relação aos Conselhos se deve ao “Sistema Viciado” dos Conselhos, que contaminaram as administrações públicas, que fazem com que a participação da Sociedade Civil seja meramente figurativa.

Dentro da estrutura dos Conselhos, a escolha do número de funcionários da Prefeitura é uma estratégia para garantir as aprovações de acordo com os desejos das Secretarias. Pois eles são sempre maioria, por estarem em horário de trabalho e não querem se indispor com o seus pares. Já pela Sociedade Civil, são comerciantes, profissionais liberais e outros que deixam suas atividades de sobrevivência para fazer o papel de cidadão honorificamente.

Dou como exemplo as reuniões do Conselho Municipal de Transportes, Trânsito e Mobilidade Urbana – CMTTMU, onde em sua 8ª. Reunião, até agora só tratou de decidir aumentos: quer seja de estacionamentos controlados, PGT- Pólo Gerador de Trafego ou mesmo tarifas de coletivos.

O maior problema que a Cidade enfrenta é o transito que mexe com a vida de todo mundo, quer seja o empregado que chega atrasado, um negocio que não é fechado, um aluno que perde a prova e às vezes o semestre, a pessoa que perde a vida, quer seja em acidentes ou mesmo quando esta sendo socorrida. Será que não dá para mudar este quadro?

O Conselho deveria estar atento as estas questões que são importantes e trazer para um debate soluções para os problemas e também dar a oportunidade de ouvir as propostas da Sociedade Civil para as melhorias nos transportes, mobilidades e na qualidade de vida em nossa cidade.

Eu ainda acredito nas palavras do nosso Prefeito que os Conselhos serão ouvidos, pois caso o contrário só mudamos o seis por meia dúzia e os erros de gestões continuarão.

Paulo Pinhal é arquiteto