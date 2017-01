Conselho Feminino ACMC

Silene

Next Elcy Yamato e Jeruza Reis na comemoração dos 20 anos do Conselho Feminino da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishikawa)

Elaine Ferreira Costa e Fátima Duarte entre as convidadas do Consef. (Foto: Elton Ishikawa)

Sueli e Raphaela Camacho clicadas pelo Almoço de Negócios das Empreendedoras. (Foto: Elton Ishikawa)

Rosania Morroni e Márcia Regina Shizue de Souza presentes nessa tarde festiva. (Foto: Elton Ishikawa)

Denise Carvalho, Thamara Salomão e Suzana Alves pelo Restautante Caipirado. (Foto: Elton Ishikawa)

As conselheiras, Marisa Umeoka, Sandra Soller, Débora Lapique e Celú Campolino. (Foto: Elton Ishikawa)

Liquida Verão

Penha, Osmar e Aline Cardoso e Leonardo Silva Santos já deram início a liquidação de Verão das lojas Tranzação Modas, TranzUP, Tranzação Baby e Tranzação Calçados, de Mogi e Suzano. Seguindo as tendências do momento, a Rede Tranzação está oferecendo descontos de até 50%. Imperdível!

Boas-Vindas

O Colégio Brasilis retoma suas atividades nesta quarta-feira, em suas unidades dos bairros da Vila Victória, Alto do Ipiranga e Cezar de Souza. Na volta às aulas os alunos serão recebidos com atividades especiais da Semana de Boas-Vindas, uma iniciativa da escola para o acolhimento dos estudantes no início do ano letivo, que terá como tema o “Turismo Sustentável”, a ser comemorado em todo o mundo nesse ano de 2017.

São Paulo 463 anos

Considerada a maior cidade do país e da América do Sul, São Paulo está completando 463 anos nesta quarta-feira, e comemora a data com uma extensa programação de shows com artistas de sucesso da MPB, samba, pagode, orquestra e rap. Entre eles Simonal, Sandra de Sá, Liniker e os Caramelows, Orquestra Bachiana e Zeca Baleiro e muitos mais.

Maxibrinco

Os acessórios, mais especificamente dos brincos, há temporadas vêm se atualizando em cores, formas e modo de serem usados. O maxibrinco, em pauta há algumas estações, volta a ser usado com seu par e também com peças diferentes. De argolas coloridas a modelos abstratos, a tendência, com certeza, torna qualquer look básico, mais atraente.

