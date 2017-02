Conselho da Juventude elegerá novo presidente

Cidades

LUCAS MELONI

Jovens de Mogi das Cruzes escolhem, em 18 de março, quem comandará, pelo biênio 2017/2019, o Conselho Municipal da Juventude (Comjuve). Na data, acontecerá a 1ª Conferência da Juventude para detalhamento do Plano Municipal, aprovado ano passado pela Câmara. Ontem, representantes de grêmios e lideranças juvenis participaram de encontro no Teatro Vasques para aprofundar as discussões sobre alguns pontos do projeto já em vigor.

Criado há pouco mais de um ano, o Conselho representa um dos recortes populacionais mais importantes de Mogi das Cruzes, sobretudo, pelo elevado número de escolas estaduais (60 delas apenas aqui) e por causa da presença de duas universidades. De acordo com o presidente do Conselho, Thiago Cardoso, o objetivo do evento de ontem de manhã, foi manter às classes os pontos que constam no Plano e alertar para a eleição em março. “A nossa ideia era apresentar às lideranças jovens da Cidade. O que motiva o encontro de hoje é que, em 18 de março, a gente faz a Conferência para definir os conselheiros para a próxima gestão. Cada liderança vai poder apresentar propostas de políticas públicas dentro dos eixos orientadores do Plano. Tudo isso dentro da Conferência”, explicou a O Diário. O atual presidente destacou que a próxima gestão deve lutar pela aplicação dos principais pontos do Plano, além de buscar uma aproximação maior com o poder público e a iniciativa privada para a concretização de políticas públicas que ampliem a capacitação dos jovens. O Plano tem duração de 10 anos e pode ser revisado a cada cinco.

Em 18 de março, a eleição será feita durante a Conferência. Jovens (público com idades entre 15 e 29 anos) poderão votar e concorrer (é preciso obeder ao edital já publicado, com a relação de documentos a serem apresentados para quem deseja disputar o cargo).

O secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, integrante do Comjuve, participou do encontro. “É importante que façamos todas as discussões juntos”, disse.

Leandro Marcondes e Maria Luiza Fernandes, respectivamente, prefeito e vice-prefeita jovens, ressaltaram a necessidade do envolvimento das lideranças com o Plano. Apenas assim, as propostas terão a identidade do público as quais elas representam. A Companhia Clown Fusão, que faz apresentações teatrais a grupos inseridos em área de vulnerabilidade social, interpretou esquetes no local.