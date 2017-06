Conselho da Apeoesp reeleito em Mogi vai intensificar defesa da educação

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A chapa da atual coordenadora regional do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Vânia Pereira da Silva, foi reeleita no último dia 25. Com 770 votantes, a chapa de número três foi a escolha de 528 professores, o que representa 74,47% do total. Para os próximos três anos de mandato, a chapa espera intensificar os trabalhos de defesa dos direitos da categoria, sobretudo no momento de cortes no orçamento da educação, após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que congela os gastos públicos no setor por 20 anos.

De acordo com a atual conselheira de Mogi, a professora Inês Paz, o resultado mostra a importância do trabalho realizado atualmente com os professores das quatro cidades atendidas por esta subsede (Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema). “Como subsede, o nosso dever consiste em oferecer assistência aos profissionais. Na Região, a maioria dos atendimentos é formada por casos de assédio moral e sexual, cálculo errado na folha de pagamento e esclarecimento de dúvidas na atribuição de aulas”, pontua.

Para presidir a Apeoesp no Estado, a chapa de número 1, encabeçada pela professora Maria Izabel Azevedo Noronha, a Bebel, também foi reeleita, com 51,66% dos votos. Por ter alcançado mais de 10%, a chapa três também comporá a administração. No entanto, para Inês, o resultado não é motivo de comemoração, visto o “sucateamento” do ensino na rede pública. “A Bebel está na presidência há pelo menos 20 anos e por isso ela monopoliza a distribuição dos cargos, como tesouraria e comunicação, então fica mais difícil de contribuirmos com avanços para o setor. Além disso, eles não mantêm contato com a base, para saber quais são as mudanças necessárias”, conta.

Numa análise geral, Inês entende que o momento é de reforçar a importância do investimento na educação. “O governo PSDB retirou de muitas escolas vice-diretor, coordenador pedagógico e professor auxiliar, isso reflete na qualidade do serviço”, pontua. Os 15 conselheiros eleitos pela chapa três em Mogi serão empossados no próximo dia 23. Após esta etapa, eles devem decidir quem será o coordenador regional. A expectativa é de que o nome seja divulgado até o final de julho.