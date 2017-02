Conheça destinos no Brasil para viajar no carnaval

QUADRO DESTAQUE

A festa de carnaval tem início na noite do próximo dia 24, uma sexta-feira, e termina apenas na terça, 28 de fevereiro. A três finais de semana do maior evento popular do País, O Diário apresenta sugestões de viagens com orçamentos entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para aproveitar os quatro dias de folia. As dicas vão desde locais mais sossegados até manifestações culturais típicas de regiões do Brasil que atraem quem gosta de animação.

Até R$ 2 mil

Com dois mil reais, as opções oferecidas pelas agências são para locais não muito procurados para a data, por não oferecerem festas típicas da época, mas que promovem diversas opções de passeio. A primeira delas é Campos do Jordão. Os principais atrativos de lá são os típicos de cidades do interior, como bonde e teleférico, cavalgadas e visita a jardins, mas também existem locais de aventura, como o passeio de jipe até a Pedra do Baú ou de quadriciclo por estradas de terra que levam a cachoeiras. Outro lugar para viajar é a cidade de Atibaia, que oferece passeios de maria-fumaça, pedalinho e de barco e ainda atividades radicais, que vão do arvorismo às pedaladas por trilhas que levam ao topo da Pedra Grande, de onde é possível saltar de asa-delta ou paraglider. Águas de Lindóia é indicado para quem quiser se conectar com a natureza. O Balneário Municipal e o Circuito das Montanhas, são os locais indicados para esta prática. Mas, para quem quiser aventura, Águas é conhecida também por praticantes de esportes radicais.

Até R$ 4 mil

O mogiano que dispuser de quatro mil reais para investir na folia de carnavalesca consegue comemorar com os blocos de rua, festas e shows nas cidades de Ilhabela, Caraguatatuba, e Indaiatuba. Na primeira, um dos lugares mais conhecidos entre os foliões noturnos é a Praia do Julião. Já durante o dia, outra opção de passeio é conhecer a Cachoeira Água Branca, com entrada pelo Parque Estadual de Ilhabela. Em Caraguatatuba a festa é realizada na Praça de Eventos do Centro. Com 340 metros de altitude e vista formada pela enseada de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, o Morro de Santo Antônio é uma das opções para curtir durante o dia. Em Indaiatuba a folia mais conhecida é o Carnaval do Clube, que este ano terá o tema “Carnaval 60 Anos de Folia!”, com programação que envolve três noites e duas festas matinê. Durante as tardes vale a pena conhecer os museus da Água, Ferroviário e do Casarão Pau Preto.

Até R$ 6 mil

Com este orçamento é possível passar a maior festa popular do Brasil na cidade referência em carnaval de escolas de samba do País. Para isso, a viagem de São Paulo à capital fluminense terá de ser terrestre e a hospedagem em hotel três estrelas. Durante o dia, quem quiser fugir das filas para visitar o Cristo Redentor, um dos novos pontos turísticos da cidade é o Museu do Amanhã, localizado na Praça Mauá. Outra opção é a viajar até o Recife para acompanhar o Galo da Madrugada e pular a folia ao som do frevo e na pisada do maracatu. Ainda na capital pernambucana, outra opção ao turista é conhecer as belas praias, entre elas a famosa Boa Viagem. Por fim, com R$ 6 mil o folião pode conhecer ainda Salvador, na Bahia, com os trios elétricos no ritmo do axé. Um ponto turístico a se conhecer na Cidade é o elevador Lacerda, que liga a parte baixo à alta da capital baiana.