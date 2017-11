Congresso do MBL terá foco em 2018 e presença de Doria

Panorama

AGÊNCIA ESTADO

O Movimento Brasil Livre (MBL) realiza hoje e amanhã seu 3º Congresso com foco nas eleições de 2018. O evento, que será realizado em um centro de convenções de São Paulo, vai reunir políticos próximos ao grupo, como o prefeito da capital paulista, João Doria, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., o ministro das Cidades, Bruno Araújo – todos do PSDB -, e o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO). Segundo um dos coordenadores do MBL, Kim Kataguiri, o objetivo principal do congresso será estabelecer diretrizes para 2018.

“Nossa ideia é ter uma bancada de 15 deputados federais, então é importante que a gente tenha um discurso bem desenvolvido”, diz o coordenador. O próprio Kim é cotado para ser um dos candidatos à Câmara. Nas eleições municipais, o MBL elegeu um prefeito e sete vereadores.

O evento será no World Trade Center. Segundo levantamento, só há duas salas no prédio que comportam um evento deste porte – são 1,2 mil vagas. A diária do aluguel varia de R$ 35 mil a R$ 40 mil. Segundo Kim, o evento será bancado com o dinheiro dos ingressos.