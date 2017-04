Confira quais serviços do Alto Tietê aderiram à ‘Greve Geral’

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Paralisações em diferentes serviços ofertados ao público estão previstas para a próxima sexta-feira, data da chamada “Greve Geral” em protesto às reformas promovidas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB). O ato é nacional e terá diversas mobilizações no Alto Tietê. As linhas do serviço ferroviário (11–Coral – que passa por São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes/ 12–Safira – Poá, Itaquaquecetuba e São Paulo) e ônibus (municipais e intermunicipais) param de circular a zero hora do dia 28. A previsão é que fiquem parados por boa parte do dia. Os bancos não terão expediente por causa da adesão dos bancários ao movimento. Escolas e outros serviços públicos também não deverão funcionar. Há previsão de interdição das rodovias Mogi-Dutra (SP-88) e Ayrton Senna (SP-70) e a paralisação das atividades em duas fábricas de celulose.

O evento faz parte de um ato de protesto contra as medidas de reforma na Previdência Social e trabalhista propostas pelo governo Temer. Os sindicatos e centrais sindicais alegam que os projetos em trâmite no Congresso Nacional resultarão, quando aprovados, em perdas de direitos. No que refere à Previdência, o principal imbróglio é a idade para aposentadoria integral. O governo bateu o pé em 65 anos para homens e mulheres. As forças sindicais, contudo, querem idade menor para as mulheres, já que elas têm, além do trabalho remunerado, atividades em casa, o que caracteriza um turno extra. Na parte trabalhista, a supervalorização dos acordos entre trabalhadores e empresas também deve ser questionada pelos manifestantes, assim como o fim da coleta da taxa sindical. Eles avaliam que os trabalhadores ficarão desguardados da Justiça do Trabalho com as mudanças trabalhistas. Haverá espaço para protestos contra a lei da terceirização que permite a contratação de terceirizados em toda a cadeia produtiva das empresas. Anteontem, uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou, por 27 votos a 10, texto da reforma trabalhista, que segue para votação no plenário.

Diante de tantas turbulências no Brasil pós-impeachment e chegada de Temer ao poder, os efeitos são sentidos nas ruas. Trabalhadores devem ficar atentos porque a promessa é de que os transportes em geral fiquem paralisados por 24 horas. Os ônibus municipais e intermunicipais param de circular a zero hora de sexta-feira. Em Mogi das Cruzes são 81 linhas que fazem itinerários no interior da Cidade e mais de 50 que partem daqui.

“Em assembleia, ficou decidido que a paralisação seria de 24 horas, mas a gente sabe que o transporte é essencial. Só que liminares surgem e precisamos acatar de imediato. Vamos segurar até onde der”, disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Félix Serrano de Barros. É no prédio sede deste grupo sindical, na Vila Rubens, que as decisões do movimento são tomadas, com a presença de representantes das centrais sindicais.

Os trens que cruzam o Alto Tietê também não devem funcionar amanhã, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Central do Brasil, responsável por representar os servidores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas linhas 11 e 12, que prometem manter os braços cruzados por 24 horas.

As interrupções nos serviços de transporte devem afetar as principais cidades brasileiras. Quase todos os municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) têm atos previstos.

Em Mogi, a concentração do manifesto está marcada para acontecer às 8 horas, no Largo do Rosário, na região central. A manifestação é fruto de uma união entre as centrais sindicais: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical e União Geral dos Trabalhadores (UGT).

“A união dessas centrais mostra a importância da pauta reivindicada. A ideia é não aceitar a perda de direitos”, comentou o coordenador local da CUT, Miguel Espírito Santo.









Quem precisa usar as agências bancárias (atendimentos em boca de caixa e consultas a gerentes, por exemplo) terá de fazê-lo hoje ou a partir de terça-feira, já que segunda-feira, 1º de maio, é Dia do Trabalho e feriado nacional. “São 1,5 mil bancários na nossa Região e a intenção é que a adesão seja total”, explicou Francisco Cândido, presidente do Sindicato dos Bancários de Mogi e Alto Tietê.

Os funcionários da empresa de Correios e Telégrafos (ECT) entram em greve, por tempo indeterminado, nesta noite. A pauta deles é mais extensa e pede melhorias nas condições de trabalho.

Empresas da Região, como a NGK e GM, iniciaram negociações para não ter operações na sexta-feira porque os condutores de ônibus por fretamento da JSL e Natal devem aderir às paralisações.

Além de atos no Centro de Mogi, os manifestantes devem parar as atividades de duas fábricas de papel e celulose na Região e estudam a interdição de trechos das rodovias Mogi-Dutra e Ayrton Senna. Até o final da noite de ontem, a possibilidade de que isso acontecesse ainda não havia sido confirmada.

A socióloga Marina Alvarenga avalia a paralisação como uma saída da zona de conforto por parte da população. “A greve é um sinal de que o povo está acordando. Estamos perdendo direitos significativos. É evidente que a reforma da Previdência precisa acontecer, mas como? Não desta forma como foi proposta pelo governo. Há um movimento que diz que o ato é político. Toda greve é política. Não existe espaço é para a politicagem porque o tema envolve direitos sociais importantes já constituídos. Não sei de que forma este movimento poderá reverter as decisões, já que muitas delas já estão sendo votadas e aprovadas”, analisou.

Recorrer

Os órgãos gestores do transporte público regional prometem recorrer à Justiça contra a paralisação no serviço prevista para amanhã, 28 de abril. Caso haja suspensão das atividades, as empresas responsáveis por linhas intermunicipais e municipais devem ser punidas.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos manifestou-se “A STM aguarda a definição oficial dos sindicatos que representam os ferroviários, metroviários e motoristas de linhas de ônibus intermunicipais em relação à paralisação prevista para acontecer nesta sexta-feira (28/04). Caso seja confirmada, o Metrô e a CPTM vão recorrer à Justiça para garantir à população a circulação mínima de trens nos horários de pico e a EMTU irá autuar as empresas de ônibus por descumprimento da programação. Caso a greve seja considerada ilegal, a STM solicitará judicialmente o pagamento de multa aos sindicatos que aderiram ao movimento, vai descontar dos funcionários grevistas o dia não trabalhado e também o dia de descanso remunerado. O Governo do Estado de São Paulo já propôs uma ação judicial para que os sindicatos sejam penalizados pelos prejuízos causados aos usuários”, trouxe o texto.

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Alto Tietê) diz que teme os reflexos da greve. “Principalmente no que diz respeito ao deslocamento dos funcionários para o trabalho. Acreditamos que as empresas que usam ônibus fretados não devem ter maiores problemas e, para aquelas que dependem do transporte público, foram estudadas alternativas para minimizar efeitos de eventuais atrasos e faltas. As empresas, em sua maioria, estão trabalhando com um ritmo de produção mais baixo e, com isso, a expectativa não é de grandes prejuízos. Embora essa greve vem, sem dúvida, num momento muito ruim, pois acabamos de registrar o primeiro indicador positivo no nível de emprego depois de meses e meses no negativo e de milhares de demissões. Além disso, a terceirização e a reforma trabalhista são essenciais para ajudar o Brasil na retomada do crescimento”, disse José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp local.

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) também vê com atenção o movimento. “Existe uma preocupação, principalmente porque não se sabe a dimensão que essa greve terá e qual será a adesão dos trabalhadores em Mogi das Cruzes. Protestar é um direito, mas esperamos que sejam mantidas as condições mínimas para que as pessoas possam trabalhar e estudar e com garantias de segurança para evitar episódios de violência e manter o ato pacífico. Para a economia, essa possível paralisação das atividades certamente será prejudicial e vem num período ruim, quando começamos a sentir uma melhora dos negócios e estamos às vésperas do Dia das Mães, que é o segundo Natal para o comércio”, avaliou o presidente da ACMC, Marco Zatsuga.