Confira o resumo das novelas deste sábado

MALHAÇÃO – Atração não é exibida aos sábados.

TEMPO DE AMAR – No Rio, Geraldo mostra o desenho de Inácio que encontrou e convence Maria Vitória de que o rapaz pode estar vivo. Inácio elogia a beleza de Lucinda. Helena apoia Maria Vitória a permanecer no Brasil. Vicente pensa em Maria Vitória. Sem saber de seu suposto desaparecimento, Celeste pede que Artur envie dois convites para seu recital a Inácio. Januária impede que um bilhete de Edgar chegue a Olímpia. Em Portugal, Padilha, Martim e Josefina chegam à Quinta e confrontam José Augusto, que os despista. José Augusto pede que Henriqueta abrigue Mariana por um período. Delfina apresenta Tereza a Macário e o incentiva a cortejar a filha. No Rio, Lucerne faz contribuições a um orfanato. Alzira se revolta ao ver Pepito vendendo geleias na rua, e Celina o defende. Em Portugal, Padilha desconfia do comportamento de Martim. Maria Vitória revela a Lucinda que decidiu ficar no Brasil.

PEGA PEGA - Antônia repreende Júlio. Maria Pia pergunta a Eric se foi ele quem adulterou o inquérito sobre a morte de Mirella. Antônia diz a Júlio que Arlete pode estar correndo perigo. Lourenço pede a Luiza que se afaste de Eric. Agnaldo pergunta a Sandra Helena se ela está gostando de Eric. Bebeth conta para Luiza que dormiu com Márcio. Pedrinho comenta com Rúbia que está preocupado com Sabine. Olívia parabeniza Malagueta por sua atuação na empresa. Sérgio avisa a Malagueta que Eric voltará para assumir seu cargo. Mônica procura Sandra Helena e pede ajuda. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta à mãe se o crime está relacionado a Eric.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO - Natanael ameaça Elizabeth e propõe que a nora se afaste de Henrique e Adriana, caso contrário a denunciará para a Polícia como assassina de Renan. Clara afirma a Renato que ama Gael e exige que o médico se afaste dela. Gael é gentil com Clara. Estela incentiva Lívia a lutar por Renato. Adnéia faz insinuações a Suzy e Samuel se incomoda. Samuel se encontra com um rapaz. Vinícius conversa com Lorena sobre o comportamento de Laura. Bruno insinua para Nádia que está namorando. Elizabeth teme que Adriana sofra por seu envolvimento na morte de Renan. Samuel marca uma consulta com Inácio. Caetana revela a Leandra que tem um sócio secreto no bordel e pede que a moça a ajude a encontrar uma pessoa. Lorena revela a Nádia que Bruno está com Raquel. Bruno declara sua paixão por Raquel. Caetana pede perdão a Mercedes por ter provocado a separação dela com Josafá no passado. Renato confessa a Lívia que ama Clara. Elizabeth aceita a proposta de Natanael e é obrigada a simular sua própria morte.