Confira o resumo das novelas deste sábado

NOVO MUNDO - Diara manda os empregados expulsarem Greta e Schultz de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério para o mercado de escravos e promete ajudar Cecília. Dom Pedro tenta se entender com Leopoldina. Bonifácio afirma que não pode ajudar Libério. Thomas questiona Nívea sobre a presença de Joaquim em sua casa. Greta afirma a Schultz que eles precisam dar um jeito em Diara antes que Wolfgang e Ferdinando voltem. Benedita ouve Domitila mandar Rosa queimar suas roupas sujas de sangue. Benedita confidencia a Chalaça que Domitila perdeu o bebê. Greta tenta fazer amizade com Diara. Ferdinando afirma a Peter que não pode se relacionar com ninguém. Ubirajara apanha dos jagunços, e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu solta Elvira. Benedita conta para Dom Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa de Wolfgang e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a Chalaça a carta de Thomas que pegou com Anna.

PEGA PEGA - Siqueira tenta se aproveitar da confissão de Júlio para se autopromover perante à imprensa. Antônia conta a Douglas que Júlio roubou o hotel. Luiza avisa a Pedrinho que a polícia recuperou uma das malas com o dinheiro dele. Sandra Helena informa a Agnaldo que Júlio se entregou à polícia. Malagueta se recorda que o KlubStrass está fechado temporariamente e resolve se esconder na boate com Sandra Helena e Agnaldo. Eric diz a Júlio que descobrirá quem roubou o dinheiro com ele. Sandra Helena, Malagueta e Agnaldo se sentem aliviados ao saber que Júlio não os entregou à polícia. Pedrinho recebe de Siqueira a sua mala com os dólares. Antônia encara Júlio.

A FORÇA DO QUERER - Shirley tenta convencer Cibele a não mostrar o resultado do exame para Ruy. Eurico fica impaciente para saber o que Garcia quer dizer. Silvana perde no cassino, mas não para de jogar. Mira teme que Irene faça algo contra Garcia. Garcia se diverte com a discussão familiar. Garcia anuncia sua decisão, e todos ficam surpresos. Zeca combina com Erica de irem encontrar Jeiza nos Estados Unidos. Cândida implica com Edinalva por causa de Abel. Nonato e Dita se preocupam com Silvana. Zeca avisa a Jeiza que a encontrará em Los Angeles. Ivana fala de seu novo comportamento com o irmão. Ruy reclama de Joyce continuar saindo com Leandro. Dantas tenta disfarçar de Eugênio o interesse por Mira. Heleninha reclama por não ter sido indicada para representar Garcia na empresa. Silvana é impedida de sair do cassino, fica sozinha no local e se apavora. Bibi pensa em Caio. Eurico reclama da ausência de Silvana. Ritinha provoca Zeca. Elvira conversa com Heleninha sobre Garcia. Caio rebate as ironias de Irene. Eurico decide ligar para a polícia para encontrar Silvana.

