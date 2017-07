Confira o resumo das novelas deste sábado

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A atração não é exibida aos sábados.

NOVO MUNDO - Anna implora que o ministro não deixe Vitória com Thomas. Idalina alerta Diara sobre Greta. Hugo convence os possíveis patrocinadores da candidatura de Licurgo a voltarem para comer a sua comida. Elvira faz um acordo com Liu. Anna volta para o palácio. Domitila acredita estar grávida de Dom Pedro. Diara decide fazer as pazes com Greta para agradar o marido. Schultz se preocupa quando Greta fala sobre a saúde de Wolfgang. Piatã cuida de Jacira com a ajuda de Olinto. Ubirajara briga com Jurema por causa de Jacira. Leopoldina e Bonifácio trocam elogios. Greta beija Ferdinando. Anna afirma a Joaquim que precisa mandar Thomas para a cadeia. Thomas e Fred se encontram no presídio.

PEGA PEGA - Pedrinho se sente traído por Nelito e decide se hospedar na casa de Athaíde. Madalena diz a Dilson que sua amizade com Dom não dará certo. Timóteo chantageia Malagueta. Expedito comunica a Domênico o falecimento de Waldemir. Cássio combina com Timóteo a fuga do presídio. Flávio entende que Pedrinho não o reconheceu. Luiza se entristece ao conversar com Pedrinho. Domênico descobre que algumas páginas do livro de visita ao presídio foram arrancadas. Cristóvão diz a Dilson que ele é culpado pelo desaparecimento de Tidinho. Nelito descobre que um carrinho de chá do hotel desapareceu.

A FORÇA DO QUERER - Ivana explica sua desconfiança para Simone. Ruy pede que Joyce não receba mais Cibele em casa. Ivana encontra o coletor de DNA no berço de Ruyzinho, e Ritinha joga fora. Cibele afirma a Shirley que afastará Ritinha de Ruy. Mira avisa a Irene que Dantas pegou o seu currículo. Ruy não aceita o namoro de Eugênio. Aurora teme pela segurança de Bibi. Abel se preocupa com a proximidade entre Zeca e Mere. Jeiza fala para Alan que ainda não avisou a Zeca de sua viagem aos Estados Unidos. Nonato é hostilizado na rua. Ivana conta para a família que Cibele quer fazer um exame de DNA em Ruyzinho. Selma vai à casa de Bibi. Silvana rouba uma folha de cheque do marido. Eurico avisa Silvana que Eugênio irá com Irene à casa de Dantas. Jeiza não gosta de encontrar Caio, e Alan implica com a aluna. Dantas questiona Caio sobre Mira. Abel e Mere se encontram no arraial de Nazaré.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida aos sábados.