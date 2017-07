Confira o resumo das novelas deste sábado

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A atração não é exibida aos sábados.

NOVO MUNDO - Diara acolhe Joaquim, Piatão, Jacira e Olinto. Peter pede ajuda a Libério para encontrar Amália e confessa seu amor pela paciente. Jacinto pede que Madame Dalila leia sua mão. Joaquim e Bonifácio armam um plano para resgatar Anna. Thomas, Domitila e Francisco comemoram o desentendimento entre Pedro e Bonifácio. Amália afirma a Peter que tem medo de Sebastião. Peter declara seu amor por Amália e a leva para casa. Disfarçado como militar, Olinto chega à casa de Thomas, e Anna o reconhece.

PEGA PEGA - Cíntia ajuda Luiza a se vestir como arrumadeira para ninguém reconhecê-la no hotel. Elza e Prazeres tentam entrar na casa de Evandro, mas Mônica disfarça e dispensa as tias de Júlio. Dom propõe aos sócios da empresa que Eric avalie a possibilidade de lucro do Carioca Palace reformado, antes de decidirem pela venda do imóvel, como deseja Sabine. Eric deixa claro a Antônia que não quer colocar Luiza em risco na operação policial para deter Cássio. Antônia concorda que Eric participe da operação disfarçado. Douglas diz a Pedrinho que algum funcionário pode ter roubado o hotel. Bebeth empresta um sapato de Eric para Nelito. Siqueira avisa à imprensa que a perícia comprovou que Eric não cometeu o roubo do Carioca Palace. Pedrinho acusa Athaíde de ter roubado o dinheiro da venda do hotel.

A FORÇA DO QUERER - Jeiza repara na falsa barriga de gravidez de Bibi. Bibi entrega o dinheiro da fuga de Rubinho. Edinalva comenta com Cândida sobre o interesse de Alan. Jeiza ajuda Zeca com a divulgação de seu ônibus de festa. A tentativa de fuga de Rubinho e outros presos é descoberta, e Caio questiona Bibi. Heleninha teme que Bibi aceite o convite de Caio para seu casamento. Ruy e Amaro confrontam Anita. Irene exige que Mira permaneça no escritório vigiando Eugênio. Ritinha faz sucesso como sereia e Joyce garante a Silvana que não confia na menina. Zeca e Ruy lembram de seu afogamento e das previsões do índio. Caio aconselha Rubinho, que jura não ter participação na tentativa de fuga. Rubinho garante a Bibi que ele fugirá com ela. Bibi vai ao casamento de Caio.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida aos sábados.