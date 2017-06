Confira o resumo das novelas deste sábado

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A atração não é exibida aos sábados.

NOVO MUNDO – Joaquim fala de Domitila para Anna. Thomas incentiva Domitila a falar mal de Bonifácio para Dom Pedro. Leopoldina pensa em agradar Dom Pedro. Joaquim sugere que Anna fuja da casa de Thomas. Ferdinando não se conforma de perder toda a sua pesquisa para os índios. Piatã, Jacira e Olinto procuram Ferdinando pela mata. Germana tenta comprar uma passagem para Portugal. Anna afirma a Joaquim que descobrirá toda a verdade sobre Thomas. Cecília não consegue terminar seu romance com Libério. Anna descobre onde Thomas esconde a chave de uma gaveta em seu escritório. Dom Pedro não comparece ao encontro com Domitila. Licurgo procura por Germana. Diara e Wolfgang libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. Anna descobre que Thomas foi marujo de seu pai.

ROCK STORY – A emissora não divulgou o capítulo.

A FORÇA DO QUERER - Jeiza fala de suas impressões sobre Rubinho. Heleninha se queixa do comportamento de Yuri. Bibi elogia Rubinho para Heleninha. Cândida convence Jeiza a chamar Zeca para ir à gafieira. Eugênio discute com Joyce e decide ligar para Irene. Ruy afirma a Ritinha que não quer que ela se modifique. Cláudio decide convidar Ivana para viajar novamente. Eugênio tenta consolar Joyce. Silvana revela a Simone que não foi para São Paulo. Jeiza fala para Zeca que pode tentar encontrar o menino que caiu com ele no rio. Junqueira não gosta de ser comparado a Rubinho. Cibele confirma a Dantas que Ruy é inocente. Rubinho se preocupa ao ver Jeiza entrar na gafieira.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida aos sábados.