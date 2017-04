Confira o resumo das novelas deste sábado (29)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A atração não é exibida aos sábados.

NOVO MUNDO - Thomas disfarça a presença de Jacinto para Anna e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tucaré chegam às suas novas terras. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício, que garante que Domitila acabará com sua vida. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Chalaça desconfia das intenções de Domitila. Com a ajuda de Anna, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Anna pede que Joaquim se afaste dela. Anna descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro.

ROCK STORY - Edith resolve dançar no Rebola Embola com Glenda. Léo sugere que ele e Manu façam um show em Mesquita. Manu afirma a Lázaro que não deixará Léo ficar com Stefany. Marisa preocupa Romildo e William ao garantir que descobrirá o segredo do caderno de Alex. Zac diz a Gui que emprestará o apartamento da mãe para Jaílson morar com os irmãos. Yasmin garante a Néia e Léo que é apenas amiga de Tiago. Diana vai para um SPA e deixa Chiara na gravadora. Zac fica arrasado ao saber que a mãe esteve no Rio de Janeiro e não o procurou.

A FORÇA DO QUERER - Ruy não consegue contar para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Ritinha acredita que ficará com Ruy na casa da família dele. Caio questiona Eugênio sobre seu envolvimento com Irene. Ivana obriga Ruy a resolver o problema de Ritinha. Abel pede para Cândida conseguir o telefone da advogada do filho. Zeca conta para Jeiza sobre a profecia que o índio lhe fez. Aurora avisa a Bibi que o proprietário venderá a casa onde ela está morando. Eugênio chega à casa de Heleninha. Joyce avisa que Ritinha voltará para Belém e ela foge. Bibi revela para a família de Ruy sobre a gravidez de Ritinha.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida aos sábados.