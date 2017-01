Confira o resumo das novelas deste sábado (28)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Não há exibição da novela aos sábados.

SOL NASCENTE – Neide e Luzia tentam acalmar Alice. Chica e Quirino se casam. Tanaka desabafa com Mocinha e lhe mostra a carta que recebeu de Wladimir, antes de morrer. Felipe incentiva Patrick a investigar a conta bancária da Arraial Pescados. Louzada confessa a Argemiro que desconfia da culpa de Alice. Alice pede perdão a Mario por não ter acreditado antes que Cesar poderia ser culpado pelas explosões. João Amaro intimida Sirlene, e Felipe confronta o rapaz. Felipe questiona Sirlene sobre a paternidade de Lucas.

ROCK STORY – Lorena despista Júlia. Lázaro propõe a Diana voltar a cuidar da carreira de Léo. Eva e Gordo conversam sobre suas decepções amorosas. Luana diz a Nicolau que dormirá na casa de JF. Gui procura Gordo para lhe dar dicas de como empresariar a banda. Luana fica chateada ao ver JF chegando de manhã em casa. Gilda pergunta a Nicolau sobre os exames pedidos pelo médico. Marisa reclama de Lázaro. Gilda comenta com Edith que pensa em comprar o salão de beleza. Gordo tenta entrar em contato com Eva. Lázaro vai ao show da 4.4. Alex pede ao delegado um advogado para acompanhá-lo durante seu depoimento. Lorena garante a Alex que irá libertá-lo da prisão. A plateia que assiste ao show da 4.4 vai ao delírio com a banda. Lázaro fica surpreso com o sucesso da 4.4. Gui questiona a presença de Lázaro no show da banda.

A LEI DO AMOR – Elio pega um livro de Marina com sua digitais. Vitória conta a Silvia que ela tem um neto. Gustavo prepara um jantar romântico para Salete. Pedro não entende o ciúmes que Helô tem de Laura. Tião ameaça Magnólia. Gustavo se recusa a se internar. Magnólia fica sozinha na igreja. Augusto diz a Vitória que não quer que Silvia more com eles. Suely e Salete se desesperam com o sumiço de Gustavo. Pedro faz uma proposta para Ciro. Elio fica apreensivo para receber o resultado do laudo da perícia sobre Marina e Isabela. Gustavo volta para casa. Magnólia se desespera com a abertura do testamento de Fausto.