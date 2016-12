Confira o resumo das novelas deste sábado (24)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A novela não é exibida aos sábados.

SOL NASCENTE – Alice e Mario conversam sobre as atitudes de Cesar. Mocinha convence Tanaka a convidar Cesar e João Amaro para o Natal em sua casa. Vittorio comenta com Lenita que se preocupa com a relação entre Mario e Loretta. Carolina observa o romance entre Patrick e Ana. Loretta canta no karaokê de Lenita para chamar a atenção de Vittorio. Mesquita passa mal e Loretta o ampara. Milena, Peppino e Mario se surpreendem com a atitude profissional da mãe. Ralf garante a Hirô que está apaixonado por Milena e a aconselha sobre seu casamento. Vittorio conversa com Mario sobre Loretta. Ralf presenteia Milena. Mario se reaproxima de Loretta.

ROCK STORY – Chiara se decepciona com Gui. Gilda e Haroldo expulsam Marisa e discutem com Nicolau. Gordo critica Diana por ter magoado Chiara. Edith e Nelson defendem Júlia e Vanessa se irrita. Zac incentiva Gui a continuar com a gravação de seu CD. Marisa é demitida. Léo combina um encontro com Diana. Gui avisa a Gordo que não quer mais que Diana trabalhe em seu CD. Nicolau pede para seus pais readmitirem Marisa. Zac discute com Yasmim. Léo ouve os elogios de Nina e Miro ao CD de Gui e fica contrariado. Zac procura Chiara. Laila reage com despeito ao saber que Gordo financiará o lançamento do CD de Gui. Zac lembra que é preciso encontrar uma pessoa para ficar no lugar de JF e Gui se preocupa. Ramón vê Lázaro sair de casa à noite. Léo e Néia reclamam do CD de Gui. Tainá avisa a Gordo e Diana que o computador com o CD de Gui foi furtado.









A LEI DO AMOR – Leticia fica supresa com beijo de Tiago e percebe que ele está com febre. Leticia cuida de Tiago. Flavia confessa para Salete que ficou arrasada porque Cidália ainda não falou com ela. Magnólia convida Tião para a festa de Analu. Tião diz para Valdir que ele vai “fazer o serviço” com Fausto na festa, mas tem que parecer morte natural. Fininho avisa pra Gustavo que ele vai ter que colocá-lo na festa de Fausto. Gustavo diz que não vai fazer, mas Fininho ameaça contar a verdade sobre ele pra todos. Helô vai num especialista para saber das suas chances de engravidar. Vitória vai novamente na casa de Silvia para ler pra ela. Silvia conta para Vitoria que o casamento de Ciro com Maria está em crise e que ele arrumou uma amante. Vitória fica ainda mais chocada. Leticia e Tiago voltam de Ilhabela. Beth ouve a conversa de Augusto e Vitória sobre Ciro. Começa a festa de Analu. Tião chega na festa e vai ao encontro de Magnólia. Os frentistas chegam para animar a festa e entre eles está Fininho.