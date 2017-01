Confira o resumo das novelas deste sábado (21)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Não há exibição da novela aos sábados.

SOL NASCENTE – Sinhá se irrita com Cesar e João Amaro. Mocinha desabafa com Ana. Patrick e Damasceno sondam Mesquita sobre as atividades da Polícia Federal. Mesquita confessa que está interessado em Loretta. Mocinha se abala ao descobrir que Tanaka jamais cobrou a dívida de Wladimir. Alice é firme na reunião com a Seguradora e garante a indenização financeira da Arraial Pescados. Mocinha comenta com Tanaka que se desentendeu com Sinhá. Mario teme pela segurança de Alice.

ROCK STORY – Alex aceita participar do assalto à casa de Gui. Léo decide encerrar definitivamente o contrato com Lázaro. Diana diz que cuidará da carreira de Léo. Paçoca pede a Zac que arrume um emprego para ele na banda. Zac pede a Luizão que dê algo para Paçoca comer. Júlia entrega a foto do cofre do apartamento de Gui para Alex e dá as orientações para o assalto. Tom não gosta da presença de Paçoca na banda. Diana ameaça acabar com a carreira de Lázaro. Alex fica em choque ao ver Lorena com outro rapaz. Haroldo se emociona com a homenagem do filho e da banda 4.4. Gordo fica surpreso ao atender a ligação de Nicole no celular de Laila, convidando o casal para uma festa em Porto Alegre. A churrascaria é invadida por fãs adolescentes da banda 4.4.

A LEI DO AMOR – Tião ofende Marina, acreditando se tratar de Isabela, e lhe oferece dinheiro para sair do país. Antônio garante a Ruty Raquel e Gigi que viu Isabela. Mileide decide expulsar Jáder de casa, e Gledson e Robinson interferem. Ciro impede que Sílvia visite Vitória. Envergonhado, Gustavo se esconde de Salete e Wesley. Tião pede que Valdir investigue Marina. Salete promete a Suely que resgatará Gustavo. Augusto, Pedro e Helô convencem Vitória a fingir que não sabe sobre Ciro e Magnólia. Gigi pede que Marina confie nela. Fausto afirma que acabará com Magnólia.