Confira o resumo das novelas deste sábado (11)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Não há exibição desta novela aos sábados.

SOL NASCENTE – Milena aceita o pedido de casamento de Ralf. Mocinha sofre com o pesar de Tanaka. Gaetano e Geppina trocam juras de amor. Louzada e Carolina se interessam um pelo outro, e Ana nota. Elisa admira Padre Julião. Carolina afirma a Louzada que confia em Alice. Com a ajuda de seus amigos, Mario faz uma serenata para Alice na delegacia. Vittorio pede que Lenita se mude para sua casa. Lenita se aconselha com Alice. Mario garante a Alice que descobrirá os motivos da vingança de Cesar contra sua família. Mocinha implora para que Cesar desista de seus planos contra Alice e Tanaka.

ROCK STORY – Edith se desespera ao ver Júlia caída e chama Gui. Yasmin tira Léo da sala e Zac vai embora irritado. Gui tenta saber notícias de Júlia. JF gosta de ser bem tratado por Lázaro. Júlia perde o bebê e Gui tenta consolá-la. Yasmin pede desculpas a Zac. Júlia conta que viu Alex no ônibus, mas ninguém acredita nela. Luizão insiste para que Marisa volte para o trabalho. Zac, Tom, JF e Nicolau esperam por Gui para dar uma entrevista. Marisa se insinua para Lázaro. A banda perde a entrevista e JF culpa Gui. Diana fica aflita com a data que Léo marcou para seu casamento. Zac descobre que Júlia perdeu o bebê e conta para todos da banda. Yasmin convence Léo a convidar Néia para seu casamento. Gui se preocupa com Júlia. Zac e Yasmin se encontram. Nicolau avisa a Luana que Marisa ofereceu um quarto em sua casa para ela morar. Gui questiona Marisa sobre a morte de Alex.

A LEI DO AMOR – Pedro ameaça Tião. Augusto exige que Ciro saia de sua casa. Vitória conta para Sílvia por que Caio nasceu antes do tempo. Helô tem uma parada cardíaca e Letícia se desespera. Magnólia fica tensa quando vê a caixa com os celulares descartáveis que usava com o delegado. Ciro encontra a câmera que Pedro e Ana Luiza instalaram em seu quarto. Laura tenta se desculpar com Pedro. Tião faz um novo interrogatório com Magnólia. Luciane avisa a Hércules sobre a volta de Venturini. Salete deixa Antônio trabalhar no posto e Jéssica se anima. Jáder convida Ruty Raquel para sair. Antônio pede para Marina se afastar de Tiago. Flávia conta para Salete sobre sua conversa com Misael. Misael se preocupa com a aproximação de Yara e Ciro. Letícia e Edu se despedem de Helô. Magnólia se preocupa com a liberdade de Ciro. Letícia esquece seu celular no hospital e volta para buscar o aparelho. Marina beija Tiago.