Confira o resumo das novelas deste sábado (10)

MALHAÇÃO – A novela não é exibida aos sábados.

SOL NASCENTE – Alice diz a Mario que está apaixonada por Cesar. Mario conta para Ralf que se declarou para Alice. Alice confessa a Yumi que se envolveu com Cesar e teme que sua amizade com Mario acabe. Tiago desiste de ir para o bambuzal, depois de pensar em Yumi. Cesar escuta quando Patrick e Ana falam sobre os problemas financeiros da empresa do pai de Alice. Tanaka convida Cesar para jantar. Felipe volta para São Paulo. Mario arruma um emprego para Paula. Cesar questiona Alice sobre as intenções de Mario. Lenita se aproxima de Vittorio. Chica pressente que Mario salvará Alice.

HAJA CORAÇÃO – Penélope mente para Beto sobre o apartamento que está morando com as amigas. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo a Francesca que o filho se aliou a Aparício. Murilo pensa que Afonso está viajando e se prontifica a ajudar Carol. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada e deduz que Camila mentiu para ela. Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para conseguir seu apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar. Bruna procura Camila.





VELHO CHICO – Martim encontra o dossiê que Encarnação deu a Bento e pede ao vereador que se afaste de suas investigações. Ceci presenteia Martim. Encarnação discute com Iolanda. Iolanda comenta com Dalva que deixará a fazenda. Carlos provoca Bento no bar de Chico Criatura. Tereza é chantageada por Carlos. Bento desiste de sua investigação e Encarnação fica furiosa. Ceci tem um mau pressentimento com Martim.

JUSTIÇA – A novela não é exibida aos sábados.