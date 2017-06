Confira o resumo das novelas deste sábado (10)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A atração não é exibida aos sábados.

NOVO MUNDO - Thomas volta para casa e se irrita por não encontrar Anna. Pedro pensa em Chalaça e Domitila. Hugo começa a trabalhar na taberna. Narcisa chega ao palácio. Dom Pedro compara a letra da carta que Joaquim lhe entregou com a de Domitila. Wolfgang e Diana armam uma estratégia para libertar a família de um escravo. Piatã e Olinto são liberados para ficar na aldeia. Sebastião não deixa Madre Assunção falar com Cecília. Peter afirma a Amália que não deixará que ela volte a Portugal. Thomas vê Anna e Joaquim juntos.

PEGA PEGA - Bebeth ameaça sumir caso Eric demita os funcionários do hotel. Sandra Helena conta a Agnaldo que Malagueta a enganou. Agnaldo e Sandra Helena pegam parte do dinheiro e decidem guardar em um maleiro. Agnaldo avisa a Júlio que ele precisa retirar sua mala com dinheiro da van. Nelito informa a Antônia que Pedrinho não se lembra do roubo. Lígia contrata uma personalstylist para auxiliar Maria Pia a se vestir melhor. Luiza tenta vender suas joias para pagar a conta do hospital e acaba sendo roubada. Eric decide ficar com o hotel. Waldemir alerta a Sandra Helena que sua mulher não pode descobrir sobre os dois. Agnaldo encontra Wanderley e pede ajuda ao irmão. Antônia observa a foto de Eric no jornal e percebe que ele está usando os óculos do ladrão do hotel. Pedrinho se recorda do roubo ao ver Eric e passa mal. Luiza não aceita a ajuda de Eric. Antônia detém Eric.

A FORÇA DO QUERER - Bibi decide se aconselhar com Eugênio. Silvana convence Yuri a conversar com ela. Cândida teme pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Bibi vai ao batalhão onde Jeiza trabalha. Edinalva garante a Ritinha que resolverá o seu problema. Abel não se conforma com o fim do noivado de Zeca. Jeiza treina com Alan. Eugênio pensa em abandonar o caso de Rubinho. Aurora tenta acalmar Bibi. Eugênio discute com Joyce e fica abalado. Rubinho é ameaçado em sua cela. Caio afirma a Leila que não quer se envolver com o caso de Rubinho. Eugênio comunica a Bibi que não irá mais defender Rubinho e decide procurar Irene. Shirley tenta convencer Cibele a desistir de usar Amaro para se vingar de Ruy. Eugênio e Irene se beijam.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida aos sábados.