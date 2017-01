Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Gabriel se enfurece com Caio. Renato se inscreve na academia e Nanda fica curiosa. Rômulo se aproxima de Sula. Júnior revela a Juliana e Jabá que Lucas é o pai do filho de Martinha. Ricardo repreende Caio por escolher Giovane em vez de Gabriel para disputar o torneio. Martinha passa mal e descobre que está com dengue. Nanda se lembra de Filipe ao conversar com Renato. Irene pede que Giovane desista de participar do torneio e dê lugar a Gabriel. Bárbara confessa a Ricardo que manipulou a carreira de Gabriel. Giovane e Gabriel se enfrentam.

SOL NASCENTE – Sinhá jura acabar com Alice para atingir Tanaka, e Mocinha se assusta com a irmã. Por ordem de Cesar, João Amaro registra o momento em que seus capangas sabotam a exportação da Arraial Pescados para incriminar Alice. Mario comenta com Alice sobre a possibilidade de sua empresa ser usada para lavagem de dinheiro. Yumi fala com Alice sobre sua noite de amor com Tiago. Akira anuncia a preparação de sua união com Hirô. Felipe desconfia da situação da Arraial Pescados. Chica e Quirino anseiam pelo dia de seu casamento. Vittorio e Lenita encontram Laís. Chica, Mario e Alice amparam Júlia, que sofre com o desaparecimento de Wagner. João Amaro entrega as falsas provas contra Alice para Louzada e Argemiro. Alice e Mario marcam a data de seu casamento com o padre Julião.

ROCK STORY – Gordo não aceita as desculpas de Laila e a expulsa de sua casa. Jorginho dispensa Laila. Syl acompanha Laila na gravação do programa de televisão. Nanda conta a Diana sobre a traição de Laila e a empresária promete vingar o pai. Léo não se sensibiliza quando Néia confirma que voltou para Mesquita. Júlia entrega as chaves do apartamento de Gui para Alex. Laila anuncia sua saída do Rio de Janeiro. Gordo fica arrasado ao assistir à apresentação de Laila na TV. Alex demonstra para Romildo e William que desconfia de Júlia. Marisa diz a Alex que Gui viajará com a namorada. Júlia e Gui observam Alex e Romildo entrarem no prédio do roqueiro. William avisa para Alex que Júlia e Gui chamaram a polícia. Néia diz a Lázaro que terá de ficar em sua casa. Zac é imobilizado por Alex. Alex e Romildo saem do prédio com Zac como escudo, ameaçando a vida do filho de Gui.

A LEI DO AMOR – Todos ficam revoltados com as cenas divulgadas contra Magnólia. Salete aconselha Gustavo a se internar. Magnólia acusa Helô de forjar os vídeos contra ela. Fausto enfrenta Magnólia. Ciro resgata o dinheiro que pegou da amante. Fausto fica de pé e revela tudo o que sabe sobre seu atentado. Ciro apressa Sílvia para fugir com ele. Pedro fala com Marina, mas não consegue apresentá-la a Helô. Letícia consola Tiago. Tião descobre que Magnólia o reconheceu e promete se vingar. Fausto se sente mal e pede para Ana Luiza reunir a família. Mileide tem um pressentimento com Fausto. Fausto se despede da família.