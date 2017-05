Confira o resumo das novelas desta terça-feira (9)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Roney e Tato visitam Keyla e o bebê no hospital. Keyla se preocupa com o estado de saúde do filho. Benê comemora as novas amigas. Keyla pensa em um nome para o bebê e pede ajuda às amigas. Ellen acha graça do jeito diferente de Benê. Ellen promete a Dóris que não hackeará mais nenhuma rede de computadores. MB revela a Tina que os pais de Lica estão se separando. Lica se revolta contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e sai de casa. Keyla se recusa a deixar o hospital com o filho, e as amigas a apoiam. Tato garante que cuidará do bebê com Keyla.

NOVO MUNDO - Leopoldina passa mal, e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Avilez interdita a taberna de Germana e Licurgo. Libério pega a carta deixada por Cecília no banco na igreja e a publica no jornal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Dom Pedro fica impactado com a repercussão que sua decisão causou na cidade. Jacira pede para Piatã não revelar o namoro dos dois. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Leopoldina elogia Joaquim para Anna. Licurgo e Germana decidem ficar na casa de Elvira. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião, e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilez ao ler seu artigo. O Príncipe Regente pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro.

ROCK STORY - Mariane tenta justificar seu desaparecimento para Zac. Néia cede ao pedido de Léo e aceita Almir como convidado para o jantar. Zac avisa a Mariane que continuará morando com Gui. Lázaro diz a Mariane que ela precisa ter paciência para reconquistar Zac. Almir tenta convencer Néia a reatar com ele. Diana discute com Gordo por causa do CD de Gui. Néia finge que está namorando Ramon. Luizão conta a Nelson que Glenda não pagou o dinheiro que Amanda lhe roubou. Gilda aconselha Edith a ficar de olho em Glenda. Gilda comenta com Haroldo que chamou Marisa e Romildo para jantar. Diana fica arrasada ao ver Gui cantando Sonha Comigo para Júlia.

A FORÇA DO QUERER - Zeca discute com Jeiza. Edinalva dá dinheiro para os motoqueiros. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Bibi briga com uma mulher que confessa conhecer Rubinho. Simone discute com Silvana, que reclama de sua saúde para Eurico. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi. Ivana e Eugênio veem o vídeo da viagem de Ruy e Ritinha. Anita e Shirley comemoram o sucesso do plano contra Ruy. Eurico questiona Dita sobre a saúde de Silvana. Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Caio vê Joyce deixar a casa de Irene. Jeiza ataca o bandido que tentou assaltá-la ao vê-lo escolher outra vítima.

OS DIAS ERAM ASSIM - Alice recusa o pedido de casamento de Vitor. Renato não consegue ligar para casa. Domingos cuida de Vera. Vitor conta para Arnaldo que pediu sua filha em casamento. Kiki enfrenta o marido para defender Alice. Rimena ajuda Renato a comprar um anel para Alice. Marcos vai à casa de Cora cobrar seu dinheiro. Arnaldo e Vitor vão a um bordel. Alice pede para se encontrar com Cátia. Kiki tenta convencer a filha a se casar com Vitor. Toni se preocupa com a demora para receber seu dinheiro. Natália se encontra com Alice no lugar de Cátia. Alice se comove com o comportamento de Vitor. Hernando sugere que Renato vá até a cidade com Rimena. Amaral obriga Gustavo a tocar violão para ele. Leon consola Maria. Rimena beija Renato. Alice aceita se casar com Vitor.