Confira o resumo das novelas desta terça-feira (6)

MALHAÇÃO – Ricardo demite Tânia e Joana afirma que falará com o empresário. Gabriel repreende Bárbara por tratar mal Joana. Rômulo dorme na academia. Ricardo não consegue consolar Manuela. Lucas enfrenta um rapaz que assediava Juliana. Jorjão nega ser treinador de Rômulo. Joana convence Ricardo a readmitir Tânia. Arthur e Dodô encontram um cabrito na sede do MOFO. Gabriel comenta sobre Joana com Giovane. Belloto revela a Rômulo que o namorado de Nanda faleceu. Tânia não aceita continuar na Forma. Bárbara repreende Joana.

SOL NASCENTE – Cesar convida Alice para jantar. Tiago afirma a Dora que não quer ter filho. Hirô, Tanaka e Hideo postam fotos dos trabalhos de Yumi nas redes sociais. Vittorio pensa em Loretta. Gaetano sugere que Mario vá para o Japão. Yumi comenta com Hirô sobre os olhares de Ralf para ela. Tanaka repreende Mario por ter sido preso. Vittorio se irrita com a ausência de Mario na padaria. O capitão Patrick avisa a Tanaka sobre a baixa na pesca da sardinha. Alice liga para o pai, que decide não contar sobre os problemas na empresa. Cesar planeja se aproximar de Alice pelo interesse na Arraial Pescados.

HAJA CORAÇÃO – Tamara fica encantada com a simpatia de Apolo. Agilson avisa a Lucrécia que eles voltaram a apoiar Aparício. André comenta com Adriana que o desempenho de Tamara na corrida está ruim. Carmela ameaça falar com Rodrigo, caso Henrique não a coloque em outra campanha. Apolo vence a corrida. Leonora e Carmela disputam a vaga de modelo, e Rodrigo resolve fazer um teste com as duas. O advogado da Peripécia comunica a Rebeca e suas amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento. Camila e Giovanni desconfiam de Bruna e Enéas. Apolo se emociona com a presença de Francesca em sua comemoração pela vitória na corrida. Apolo vê Tancinha e Beto se beijando.





VELHO CHICO – Martim tenta tranquilizar Beatriz. Luzia gosta de ouvir que Santo não está bem com Tereza. Martim convence Beatriz a contar o que houve com ela para Bento. Lucas e Sophie estranham o comportamento de Chico Criatura. Santo e Tereza discutem. Martim pergunta a Tereza por que ela está afastada de Santo. Afrânio e Martim voltam a jogar xadrez. Luzia tenta se aproximar de Santo. Beatriz conta para Bento o que aconteceu na escola.

JUSTIÇA – Téo e Douglas testam uma arma. Mayara leva um colar para Fátima, mas ela se recusa a aceitar. Jesus rouba dinheiro de Firmino. Douglas leva Irene para jantar. Jesus vende o colar para Celso e Dez Por Cento o observa. Mayara mente para Kellen sobre Rose. Dez Por Cento e Igor roubam o dinheiro de Jesus. Mayara descobre que a mãe foi hospitalizada. Desconfiada, Kellen pergunta para Mayara sobre o colar. Fátima exige que o filho devolva o dinheiro de Firmino. Jesus pede para Douglas recuperar seu dinheiro. Dez Por Cento e Igor roubam Regina. Fátima conversa com Jesus sobre seu futuro.