Confira o resumo das novelas desta terça-feira

MALHAÇÃO – Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá ao Japão, e Malu apoia a mãe da menina. Lica sugere a Tina que a amiga fuja com Anderson. Yoko conforta Tina. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele. Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confronta Tina e diz que Anderson acabará preso. Anderson foge de casa e encontra com Tina, mas a namorada decide desistir do plano de fuga. Telma conforta Tina, e Anderson sofre. Tina descobre que Lica passou a noite no galpão.

TEMPO DE AMAR – No Rio, Lucinda aceita o pedido de casamento de Inácio e todos comemoram. Bernardo promete a Celeste que tentará desfazer o negócio com Teodoro. Lucinda planeja seu casamento, e Inácio confessa que ainda pensa em Maria Vitória. Em Morros Verdes, Martim e Padilha aceitam a oferta de José Augusto para ficar com Mariana. Martim afirma que Josefina jamais poderá saber da negociação. José Augusto confronta Delfina, que acusa Fernão de ter tentado prejudicar Mariana. Fernão exige que Tereza o alerte sobre as atitudes de Delfina. No Rio, Celina questiona Balbina sobre a paternidade de Pepito. Geraldo dá a Maria Vitória os convites para o recital de Celeste, que a fadista enviara para Inácio. Inácio escreve para Henriqueta. Maria Vitória jura que reencontrará Inácio. Bernardo convence Teodoro a desistir do terreno vizinho ao de Celeste e o vende a Lucerne. Tomaso ajuda Natália a escapar do cabaré. Eunice percebe que a casa de Celeste está sendo vigiada. Vicente hesita em declarar seu amor por Maria Vitória.

PEGA PEGA – Arlete conta a Júlio como as fotos do acidente de Mirella foram parar na pasta de Eric. Malagueta ameaça contar o que sabe sobre Maria Pia para Eric. Mônica procura Sandra Helena para cobrar dinheiro. Júlio aconselha a mãe a revelar tudo a Antônia, a fim de livrar Eric. Lígia observa Maria Pia e Malagueta se beijando e recomenda à filha que se afaste do rapaz. Evandro se surpreende ao saber, por Agnaldo, que Mônica está chantageando Sandra Helena. Sandra Helena devolve a Pedrinho o dinheiro que faltava para complementar o valor roubado por ela. Tânia conta a Sabine que viu Dom trabalhando no quiosque de Adílson. Evandro pede a Mônica que fique no orfanato para não correr o risco de ser presa. Júlio manda Elza e Prazeres devolverem os pertences do hotel. Maria Pia se depara com Mônica na casa de Malagueta. Acompanhada de Júlio, Arlete diz a Antônia que contará tudo o que sabe.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO – Henrique volta ao Brasil e sofre ao saber da suposta morte da mulher. Jô consola Henrique e Adriana, e Natanael gosta. Elizabeth adota outra identidade e se apresenta como Duda. Josafá afirma a Gael que não permitirá o garimpo em suas terras e Sophia se irrita. Estela desabafa com Gael sobre seu desejo de encontrar um amor. Nádia flagra Bruno com Raquel e ouve quando o filho diz à namorada que quer se casar com ela. Samuel planeja dormir com Suzana. Lívia expõe Renato e se insinua para Rafael. Sophia contrata Rato para acabar com a vida de Josafá. Everton procura Leandra no bordel. Josafá visita Mercedes. Nádia garante a Gustavo que não permitirá o envolvimento de Bruno com Raquel. Samuel tenta ficar com Suzana. Elizabeth/Duda se embriaga. Mercedes alerta Josafá sobre um perigo. Rato atira contra Everton, pensando se tratar de Josafá. Josafá conclui que os tiros eram para ele e acusa Sophia de assassina.