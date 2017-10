Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A, Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Os alunos se assustam com a reação de Edgar, que afirma estar ao lado dos jovens. Edgar comenta que Bóris voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam de Edgar. Yoko se entende com Anderson e Tina comemora. Bóris ajuda Roney a fazer uma serenata para Josefina. Clara e Lica discutem. Mitusko e Noboru viajam, e Tina e Telma selam um pacto. Edgar afirma a Malu que não punirá os alunos pelos protestos. Felipe e MB ajudam Lica. Fio reclama com Ellen por não ter lhe falado sobre a possível viagem para o festival de tecnologia. MB sugere que Lica promova uma nova festa em sua casa. Juca e Guto falam sobre Benê. K2 comenta com K1 que Dóris está desconfiada de seu esquema de falsificação. Edgar pede que Clara não conte a Malu sobre a acusação de Lica.

TEMPO DE AMAR – Em Portugal, José Augusto dá ordens para que Delfina providencie tudo de que Mariana precisa. Delfina maldiz Fernão para Tereza. Martim e Josefina conversam com Padilha sobre o sequestro de seu bebê. No Rio de Janeiro, Natália e Felícia encontram Helena aprisionada no cabaré. Maria Vitória pede ajuda a Vicente para libertar Helena. Vicente ameaça Lucerne, que acaba soltando Helena. Giuseppe e Helena se beijam. Edgar questiona Olímpia sobre a motivação de Matias contra a amada. Helena revela a Maria Vitória que Lucerne a prometeu para um homem, e Vicente jura proteger a amiga de Teodoro. Maria Vitória acredita ter ouvido a voz de Inácio. Fernão tenta se reaproximar de Tereza. Reinaldo corteja Eunice, e Teodoro provoca o médico. José Augusto decide alterar seu testamento em prol de Mariana. Delfina anuncia a Irmã Imaculada que Mariana está com José Augusto.

PEGA PEGA - Eric se mostra surpreso com o fato de a Polícia ter encontrado os documentos sobre o acidente de Mirella em sua pasta, e afirma que se trata de uma armação para incriminá-lo. Sandra Helena convida Agnaldo para trabalhar como seu motorista. Eric sugere a Antônia que ele era o alvo do atentado, e não Mirella, uma vez que o carro sabotado era dele. Luiza garante a Eric que acredita em sua inocência. Júlio não acredita quando Jefferson lhe conta que Elza e Prazeres estão na piscina do hotel. Athaíde conta a Arlete que a Polícia convocou Eric para prestar esclarecimentos sobre a morte de Mirella. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO - Gael afirma a Sophia que não prejudicará seu casamento e Estela apoia o irmão. Clara confessa a Mercedes que quer salvar seu casamento. Bruno diz a Raquel que contará sobre eles para Nádia. Gael convida Clara para jantar. Mercedes convence Josafá a não agir contra Gael. O detetive de Natanael fotografa Elizabeth e Renan juntos. Clara pede para voltar a estudar e é apoiada por Lívia e Estela. Nádia não gosta de ouvir seu filho elogiar Raquel. Lívia sente ciúmes de Renato com Clara. Samuel convida Suzy para jantar em sua casa. Gael avisa a Clara que começará a investir no garimpo e a esposa garante que as terras só podem ser exploradas por ela.