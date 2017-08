Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Tato pressiona Deco e afirma que Tonico não merece ter um pai ausente. Edgar pede desculpas a Lica e diz que sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2 provocam Fio e Ellen. Clara insiste para que Guto desmarque a aula de Benê para ficar com ela. Edgar confessa a Malu que quer se reaproximar de Lica para retomar a diretoria da escola. Tina tenta conversar com Anderson, que afasta a menina. Samantha desconfia quando Guto a convida para ir ao cinema com ele e Clara. Guto inventa para Benê que está doente, mas a menina o vê com Clara. Guto decide não dar mais aulas de piano para Benê.

NOVO MUNDO - Bonifácio anuncia a Leopoldina que precisará se afastar da princesa. Chalaça incentiva Pedro a esquecer Domitila. Domitila garante a Rosa que conquistará de volta tudo o que perdeu. Peter sofre com o estado de Amália. Germana decide abandonar Licurgo e seguir com a trupe de teatro. Piatã visita uma memória particular de Tibiriçá, que pede segredo ao rapaz. Dom Pedro questiona Leopoldina sobre Bonifácio. Chalaça alerta Dom Pedro sobre a possível invasão das tropas do General Madeira. Diara se assusta com o comportamento de Wolfgang, e Greta finge que chamará Peter. Germana volta para Licurgo. Hugo revela que é o novo dono da taberna.

PEGA PEGA - Eric aconselha Sabine a não se opor à convivência de Dom com os pais biológicos. Antônia diz a Luiza que elas terão que ir até a cidade de Conservatória, para falar com a babá de Bebeth. Elza vende o chapéu de Arlete para Madalena. Arlete se desespera ao constatar que Elza vendeu seu chapéu com as provas do acidente de Mirella. Dilson alerta Madalena que Agenor viu sua casa sendo invadida. Malagueta lembra de Maria Pia. Malagueta convence Sabine a permitir que a família de Cristóvão se aproxime de Dom, apostando que causará constrangimento. Dom acompanha Tânia a um pagode. Luiza aproveita que Eric foi para São Paulo e viaja com Antônia para Conservatória.

A FORÇA DO QUERER - Joyce se desespera com a revelação de Ivana e acredita que a filha está fora de si. Simone tenta confortar a prima. Ruy desabafa com Ritinha sobre a irmã. Eurico confronta Dantas sobre o talão de cheques perdido. Silvana paga por um celular contrabandeado na clínica com o cheque de Dantas. Abel comenta com Nazaré que deseja um neto como Ruyzinho. Eugênio teme perder a confiança de Ivana. Simone aconselha Joyce a conversar com Eva. Bibi desconfia de que Rubinho a esteja traindo. Eurico ironiza Ivana para Nonato. Garcia vê Irene na rua e a reconhece.

OS DIAS ERAM ASSIM – Cora descobre que Kiki foi até o sítio atrás de Alice, e Amaral se recusa a levá-la até o local. Kiki vai com Hugo e dois policiais ao sítio de Amaral. Nanda passa mal e Caíque tenta ajudá-la. Vitor é preso. Maria apoia que Gustavo assuma seu filho com Rimena. Ernesto revela para Vera a sua história. Natália conta para Cátia que Serginho entrou no quarto secreto de Amaral. Toni gosta quando Maria desiste de sair com Monique para ficar com ele. Monique se aconselha com Leon. Caíque tenta tranquilizar Nanda. Amaral consegue tirar Vitor da prisão. Gustavo implora que Rimena não deixe o Brasil e a beija. Lucas ouve uma conversa de Kiki e Renato sobre ele. Cora se preocupa com o estado emocional de Vitor.