Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Lica diz aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola. Dóris faz um acordo com Tato. Keyla vai falar com Tato, mas leva um fora e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele por causa de Malu. Roney insiste que Keyla ligue para Deco. Clara pressiona Guto para ficar contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola. Edgar chega para a reunião, e todos questionam sua presença.

NOVO MUNDO - Chalaça garante a Joaquim que Domitila será desmascarada. Ferdinando se recusa a ficar com Greta. Cecília vai ao mercado de escravos e Amália tenta acalmá-la. Vitória passal mal durante a noite e Thomas não deixa Anna cuidar da filha. Leopoldina tenta ajudar Libério. Ferdinando afirma a Diara que não quer mais viver com ninguém. O ministro Howard aparece de surpresa à casa de Thomas. Cecília decide falar com Sebastião. Jacira tenta ensinar as índias a lutarem para salvar os homens da aldeia. Francisco entrega dinheiro a Domitila para pagar a chantagem de Benedita. Peter e Amália cuidam de Vitória. Joaquim entrega a Dom Pedro as cartas escritas por Domitila. Chalaça aparece no solar, e Domitila se desespera. Joaquim conta o plano de Chalaça para Leopoldina. Dom Pedro decide ir escondido até o solar e ouve a conversa entre Domitila e Chalaça.

PEGA PEGA - Júlio acusa Antônia de pensar só em sua carreira. Antônia avisa a Júlio que ele deverá pagar pelo crime que cometeu. Maria Pia e Malagueta se entregam à paixão e dormem juntos. Prazeres passa mal ao saber da prisão de Júlio. Malagueta informa a Timóteo que Júlio não contará à polícia que ele participou do roubo. Evandro diz a Mônica que ela não pode aparecer na janela, por causa dos repórteres e curiosos que vão surgir na vila. Mônica faz as malas e sai da vila de forma discreta. Nelito conforta Antônia. Luiza e Sandra Helena discutem e saem no tapa. Eric afirma a Antônia que quer pegar todos os envolvidos no roubo e se coloca à disposição para ajudar a polícia. Sandra Helena coloca tinta vermelha nos vidros de shampoo do carrinho de Tânia e provoca uma reclamação geral de hóspedes no hotel. Tânia conta a Douglas que alguém quer prejudicá-la. Mônica procura Malagueta. Júlio fica surpreso ao saber, pelo advogado, que sua mãe pagou a fiança para soltá-lo. Arlete pede perdão a Júlio.

A FORÇA DO QUERER - Zeca é levado por um policial, e Erica fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único problema que teve com a polícia. Joyce recebe flores de Leandro. Silvana defende Bibi da difamação de Heleninha. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca. Jeiza afirma a Alan que ganhará o cinturão de MMA. Eugênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoada. Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acusação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furiosa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jogos que estiverem em seu computador. Elvira aparece no baile funk, e Bibi a coloca no camarote. Zeca é levado para um presídio. Erica informa a Alan sobre a prisão de Zeca, e o treinador decide não contar nada para Jeiza. Ruy e Ivana recebem uma foto de Joyce e Eugênio juntos. Dantas comenta com Eurico que podem ter descoberto o culpado pelo incêndio no restaurante. Elvira volta do baile funk, e Heleninha se surpreende. Dantas diz a Caio que foi Bibi quem ateou fogo no restaurante.

OS DIAS ERAM ASSIM - Rimena fica abalada com a notícia sobre Lucas. Valentim conta a Renato que não quer sair em missão com a mãe. Kiki não aceita que Alice desmoralize Vitor. Vitor grita com Lucas por elogiar Renato. Cora ofende Alice. Nanda reclama por Caíque criticar Rudá. Vera fala para Renato que compreende a atitude tomada por Alice. Laura percebe o incômodo de Rimena em ver Gustavo com Cátia. Serginho vê Amaral saindo de seu quarto secreto e comenta com Natália, Cátia e Gustavo. Vitor manda Amaral sumir com uma pessoa que pode comprometer a idoneidade da Amianto. Domingos discute com Renato o caso clínico de Nanda. Lucas é carinhoso com Alice. Gustavo pede para ir com Ernesto encontrar um informante que trabalhou para a repressão. Laura e Cátia percebem os olhares de Rimena para Gustavo. Cora implora para Amaral ajudar Vitor. Vitor não gosta de ver Alice vestida com a camisa de Renato. Rimena se recusa a falar com Laura sobre seus sentimentos por Gustavo. Cátia reclama de Rimena para Gustavo. Vitor invade o ateliê de Alice e destrói tudo.