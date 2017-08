Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Valdemar se preocupa ao saber que voltará a trabalhar sozinho. Tato impede Keyla e K2 de brigarem. Samantha convida Clara para ver o clipe da banda de Tina por causa de Guto. Tina recebe uma bronca de Mitsuko quando sai do colégio e fica ainda mais indignada com a implantação das catracas. Keyla vai tirar satisfações com Roney por ter mandado Tato embora. Tina reclama das catracas com Bóris, mas ele diz não poder resolver o problema, e Malu provoca o novo diretor. MB fala de Keyla para Tina, que fica penalizada com a situação da amiga. Luís insiste que Marta assine contrato com a empresa para a qual ela foi modelo. Josefina, Dóris e Bóris convencem Roney a mudar de ideia com relação a Tato. Tato questiona Keyla sobre seu interesse em Deco.

NOVO MUNDO - Dom Pedro exige que Benedita permaneça no solar, e Domitila se enfurece. Thomas e Sebastião conspiram contra Dom Pedro. Chalaça informa a Antônio que ajudará Felício a tirar a guarda dos filhos de Domitila. Bonifácio descobre novas pistas contra Sebastião e Thomas, e Joaquim manda avisar a Anna. Thomas flagra Anna lendo o bilhete de Joaquim. Joaquim fala com Matias sobre Sebastião. Hugo combina com Germana de manter Licurgo afastado da cozinha. Os pistoleiros rendem Piatã e os guerreiros. Anna enfrenta Thomas e ele a prende no quarto secreto. Bonifácio e Joaquim tentam descobrir as falcatruas de Thomas e Sebastião. Thomas instrui Licurgo a criar leis a favor dos fazendeiros. Greta mente sobre Ferdinando para Diara. Shcultz sugere que Wolfgang converse com Ferdinando sobre Greta. Jacira se preocupa com Piatã. Dom Pedro se enfurece com a discussão de Domitila e Benedita e vai embora. Leopoldina e Joaquim comemoram o aniversário de Bonifácio. Domitila perde o bebê.

PEGA PEGA - Dulcina avisa a Sandra Helena que, se ela não incluir Aníbal nos seus novos planos, ela não acompanhará a filha. Pedrinho diz a Nelito que pretende trabalhar. Evandro proíbe Mônica de sair de casa. Sandra Helena se despede de Dulcina e informa que voltará para buscá-la quando a mãe decidir abandonar o marido. Dom diz a Eric que a reforma e a reinauguração do hotel impactaram positivamente o mercado. Pedrinho conta a Nelito que conseguiu negociar um espaço para dar aulas como personnel de luxe. Borges comemora com a família o patrocínio que conseguiram para financiar o show da companhia de teatro. Júlio comenta com Agnaldo que Antônia descobriu que o ladrão pode ter se escondido dentro do carrinho do hotel. Dom conversa com Madalena sobre a vontade de conhecer seus pais biológicos. Antônia pega um guardanapo usado na festa de Luiza, no túnel da cozinha do hotel.

A FORÇA DO QUERER - Cibele afirma a Shirley que não quer mais saber de Ruy. Ritinha promete se vingar de Cibele. Ivana se consola com Ritinha. Rubinho dá dinheiro para Bibi. Caio pede a Jeiza que o mantenha informado sobre Rubinho e Bibi. Bibi é parada por dois policiais, e eles encontram o dinheiro que ela recebeu de Rubinho. Silvana mostra a Elvira a pesquisa sobre o registro dos arquitetos. Stella entrega a Eugênio as passagens para a sua viagem com Irene. Joyce tenta falar com Ivana. Zeca vê Jeiza chegar em casa com Caio e fica irritado. Zu ouve Marilda conversar com Edinalva sobre Ritinha e fica desconfiada. Dantas faz algumas descobertas sobre Mira e decide falar com Silvana. Eugênio encontra Joyce no shopping e comenta com Caio. Silvana manda para Joyce a passagem no mesmo voo de Eugênio e Irene. Ivana começa a aplicar os hormônios. Bibi vai para o baile funk. Ruy se irrita ao ver Ivana no bar com roupas masculinas. Dantas chega com Eurico para falar com Silvana, e ela fica preocupada. Nonato leva Ivana até a sua casa.

OS DIAS ERAM ASSIM - Renato tranquiliza Alice e Vitor. Alice decide passar a noite no hospital. Natália enfrenta Amaral e o expulsa de sua casa. Cora conta para Vitor que foi ela quem levou Gabriela e Lucas ao ateliê de Alice. Renato vela o sono Lucas. Kiki se preocupa com a saúde de Nanda. Laura questiona Rimena sobre seus sentimentos por Gustavo. Gustavo diz a Vera que pretende sair do país. Josias comenta sobre alguns negócios escusos da Construtora Amianto, e Natália e Cátia estranham. Maria questiona Leon sobre Rudá. Monique faz o comercial de TV. Rimena discute o quadro clínico de Lucas com Renato. Domingos pede para Nanda fazer novos exames. Rimena conforta Alice. Natália convence Serginho a continuar em sua casa. Lucas acorda e fala com Renato. Ive mostra a Amaral contratos de obras superfaturadas da empresa. Caíque cuida de Nanda, e ela teme por seu próprio estado de saúde. Cora vai atrás de Amaral na construtora. Lucas pede a Vitor e Alice que fiquem juntos.