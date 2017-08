Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Deco se surpreende com a revelação de Keyla. Tato ofende K2, e ela vai embora magoada. Deco não acredita em Keyla, e ela se enfurece com o pai biológico de Tonico. Roney estranha o jeito de Tato e fica desconfiado. Benê, Tina, Lica e Ellen trocam mensagens com Keyla, mas se preocupam quando ela para de responder. Deco se desculpa com Keyla e pede para conhecer Tonico. Dóris, Bóris, Roney e Josefina comemoram o sucesso da festa julina. Anderson tenta consolar Tato. Lica elogia o discurso de Dóris e incentiva Bóris a divulgá-lo nas redes sociais. Keyla apresenta Deco a Roney, que fica desconfiado. Anderson estranha o jeito como Tina e as amigas reagem ao verem Deco e Keyla juntos. Tato se emociona quando Keyla mostra Tonico para Deco.

NOVO MUNDO - Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila. Cecília decide escrever um artigo para o jornal sobre os candidatos a deputado constituinte. Thomas vai ao encontro de Fred e o ameaça. Anna consola Leopoldina. Domitila se enfurece com o elogio que Dom Pedro faz à princesa. Cecília ajuda Joaquim a pegar documentos de Sebastião. Ubirajara desafia Piatã. Joaquim mostra a Anna os documentos que encontrou na casa de Sebastião. Bonifácio confronta Domitila. Francisco e Rosa espalham a notícia sobre a gravidez de Domitila. Anna conversa com Quinzinho sobre Elvira. Idalina e Matias temem que Sebastião castigue Cecília. Thomas e Miss Liu se enfrentam. Greta tenta fazer intriga contra Diara. Elvira se junta aos piratas para salvar Fred e Miss Liu. Wolfgang critica Diara por querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta. Os piratas invadem o navio inglês.

PEGA PEGA - Domênico avisa a Antônia que Júlio e Nelito continuam sendo suspeitos do roubo do hotel. Dom diz a Sabine que tem vergonha do preconceito que ela demonstra. Marcio explica ao pai que aceitou fazer a festa infantil porque precisava de dinheiro para pagar o material da faculdade. Borges informa a Márcio que se ele continuar a fazer peça infantil terá que abrir a sua própria companhia de teatro. Pedrinho confessa a Rúbia que sabia que ela era dragqueen e diz que manteve contato com ela por causa de Luiza. Agnaldo consegue uma imagem de Luiza vestida de camareira através do monitor do hotel. Bebeth fala a Mathias que nunca vai conseguir lidar com o fato de que a mãe morreu por causa dela. A guarda municipal apreende a mercadoria de Wanderley, e Dílson sugere que ele peça ajuda a Agnaldo. Sabine convida Pedrinho para o seu open house. Sabine avisa a Dom que vai assumir a sua relação com Adriano. Dom empresta roupa para Dílson. Malagueta se preocupa com Timóteo, ao saber pela imprensa que alguns presos tentaram fugir da cadeia e se acidentaram.

A FORÇA DO QUERER - Yuri chama a polícia para denunciar a invasão em sua casa. Ritinha revela a Bibi que Ruyzinho é filho de Zeca. Heleninha se desespera com a chegada de seu pai e tenta encontrar Caio. Irene teme a volta de Garcia. Leila destrata Selma ao telefone enquanto faz suas malas. Bibi ouve Rubinho falando com Sabiá e implora para ele não pedir ajuda a ela. Ivana revela a Simone que transformará o seu corpo. Zeca conversa com Mere. Alessia reclama de Sabiá para Bibi. Caio chega à casa de Heleninha e se surpreende com Garcia. Dita inventa uma desculpa para justificar a ausência de Silvana, e Eurico se preocupa com a esposa. Caio encontra Bibi e fala sobre Rubinho. Eurico descobre que retiraram dinheiro de sua conta. Abel reclama de Zeca tentar se aproximar de Mere. Jeiza vê Rubinho em um assalto a um caminhão.

OS DIAS ERAM ASSIM - Rimena se desespera com a possível gravidez, e Laura tenta acalmá-la. Natália impede Gustavo e Cátia de proibirem a entrada de Ernesto no seminário. Vitor ameaça demitir Amaral. Alice comenta com Sandoval que se encontrará com Cátia. Nanda e Kiki tentam se entender. Serginho vai ao seminário na faculdade. Gustavo reclama de Ernesto para Renato. Natália agradece a Alice por fotografar o evento. Maria se incomoda com as atitudes de Monique. Gustavo questiona Vera ao vê-la falar com Ernesto. Vitor afirma aos filhos que não está feliz com a separação. Cora não gosta de saber que Amaral está interessado em Ive. Laura se preocupa com Rimena. Monique é chamada para fazer um comercial. Maria se preocupa com a aproximação entre Leon e Rudá. Serginho descobre que seu pai foi um torturador. Amaral instrui seus agentes a atacarem o auditório da faculdade. Renato fica desconfiado com a entrada de um homem estranho no auditório. Ernesto denuncia a empresa Amianto, e Alice se surpreende. Uma bomba explode no auditório. Amaral se preocupa ao saber que Serginho está no seminário. Renato briga com o agente de Amaral.