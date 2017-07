Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Roney apressa a filha para ir a festa. Keyla se preocupa com Tonico. Ellen tenta animar Benê. Tina e Lica ficam encantadas com Dóris. Das Dores avisa a Tato para tomar cuidado com K2. Nena chega à festa e Anderson e Ellen comemoram. Bóris incentiva Edgar a ir à festa no colégio público. Samantha e MB se surpreendem com o show de Fio. Josefina repreende Roney por seu comportamento. Keyla não consegue sair de casa e fica cuidando de Tonico. A banda Os Caranguejos entra no palco. Anderson elogia a performance de Samantha e Tina fica enciumada. Keyla se emociona ao ouvir Tonico falar e corre para encontrar Tato. Deco chega à lanchonete.

NOVO MUNDO – Cecília decide vender a joia que ganhou de sua mãe para ajudar Libério no jornal. Liu não acredita que Anna saiba a localização do Galeão Espanhol. Tibiriçá elogia os feitos de Piatã como Pajé. Hassan tenta obrigar Elvira a contar onde Thomas esconde seus tesouros. Bonifácio teme que a Constituição seja aprovada. Domitila encomenda a cópia de suas joias. Libério discute com Cecília. Diara ofende Greta e Wolfgang desconfia. Licurgo encontra a escritura da taberna. Pedro obriga Peter e Bonifácio a fazerem as pazes. Domitila finge desmaio para não sair com Dom Pedro. Cecília desabafa com Amália. Joaquim tenta fazer Quinzinho falar. O Barão de Marescal e outros aliados exigem que Leopoldina se posicione contra a Constituição.

PEGA PEGA – Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena impedem Júlio de devolver a mala. Antônia decide fechar um estabelecimento temporariamente para fazer uma busca. Malagueta avisa a Júlio que ficará com a mala do garçom por um tempo. Eric questiona Sabine sobre sua saúde, ao descobrir que ela foi vista na companhia de um médico. Wanderley pede dinheiro a Agnaldo para pagar as contas de Madalena, que foi assaltada. Márcio convida Bebeth para manipular os bonecos com ele na festa infantil. Tânia observa Dom conversando com Natália e conta para Sabine. Maria Pia e Malagueta seguem Luiza e veem a neta de Pedrinho entrar em um carro com Flavio.

A FORÇA DO QUERER – Cláudio e Ivana chegam a Angra dos Reis. Joyce conversa com Simone sobre a viagem da filha. Eurico exige que Eugênio convença Joyce a abrir mão de sua parte na empresa. Bibi perde o emprego no salão. Silvana ganha no jogo e consegue comprar um novo carro. Ivana e Cláudio se amam. Cibele tenta se entender com Anita. Bibi pede para ir com Cirilo ao presídio. Ritinha confronta Joyce. Ivana chega da viagem angustiada e Joyce tenta confortar a filha. Almerinda se interessa por conhecer o ônibus BaladaJeiza. Edinalva fala da mãe de Zeca para Marilda. Cláudio dá um ultimato em Ivana. Caio pede que Cirilo não ajude mais Bibi. Silvana teme que Irene faça algo contra Joyce. Simone exige que Ivana converse com a psicóloga. Rubinho avisa a Bibi que ela terá uma surpresa. Almerinda contrata o BaladaJeiza para fazer o seu show.

OS DIAS ERAM ASSIM – Maria se incomoda com a troca de olhares entre Toni e Monique. Rimena se arrepende de seu envolvimento com Gustavo. Alice revela as fotos de Vitor e Ive e mostra para Renato. Leon beija Rudá. Ernesto convida Vera para ir à sua casa. Rimena finge dormir quando Renato se aproxima. Gustavo destrata o irmão. Hugo questiona Vitor sobre a morte de Arnaldo. Monique prepara um café da manhã para Toni e Maria decide ficar com o namorado. Serginho discute com Amaral. Natália e Cátia comemoram a notícia da publicação do livro com as denúncias. Rimena decide voltar para o Chile. Nanda passa mal na loja e Monique a leva para o hospital. Maria vai morar com Toni. Kiki chega ao hospital para ver Nanda e se incomoda ao ver Domingos cuidando da filha. Gustavo briga com Renato por causa de Rimena. Alice mostra a Vitor suas fotos com Ive e pede a separação.