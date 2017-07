Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Lica faz um acordo com Marta. Julinho vai à lanchonete e Benê estranha a felicidade do irmão. Lica pede para MB ajudá-la a criar um evento para o protesto no colégio. Luís e Marta se beijam. Benê se assusta com a aproximação de Guto. Keyla recebe uma resposta de Deco. Josefina repreende Julinho por fazer barulho perto de Benê. Mitsuko descobre sobre a manifestação organizada por Lica. Lica e Tina iniciam as discussões contra as catracas do colégio. Clara filma a manifestação feita por Lica e Malu mostra para Edgar. Benê afirma às amigas que desistiu de tocar piano.

NOVO MUNDO - Joaquim se entristece com a mentira de Anna. Thomas manda Francisco escolher soldados para irem com ele até a reserva indígena e Liu ouve. Licurgo e Germana usam seu novo fogão como atração para ganhar dinheiro. Sebastião avisa a Cecília que Orozimbo ficou viúvo. Tibiriçá aceita casar Piatã e Jacira. Dalila faz previsões sobre Narcisa, com a ajuda de Hugo. Greta finge gostar de Diara. Domitila confessa seus planos a Francisco. O verdadeiro comandante Maximiliano chega ao Rio de Janeiro. Joaquim e Anna decidem adiar a partida por causa do casamento de Piatã e Jacira. Thomas e seus jagunços se aproximam da aldeia Tucaré. Domitila aparece no Paço para a cerimônia a Dom Pedro, com o mesmo colar usado por Leopoldina.

PEGA PEGA - Domênico revela a Expedito seu desejo de se casar com Antônia. Danilo pega a peruca na boate para se travestir de Rúbia, amiga de Luiza. Pedrinho paquera Rúbia. Agnaldo fica preocupado quando Júlio lhe conta que está decidido a devolver o dinheiro do roubo. Malagueta diz a Agnaldo e Sandra Helena que impedirá que Júlio devolva o dinheiro roubado para Pedrinho. Sabine não gosta de saber que Maria Pia voltou a trabalhar para Eric. Evandro conta a Mônica que Júlio conseguiu um emprego para ele. Júlio se espanta ao entrar na casa de Evandro e Mônica.

A FORÇA DO QUERER - Bibi e Aurora prestam depoimento na delegacia. Zu tenta aconselhar Joyce a se entender com o marido. Irene manipula Eugênio. Zu pede ajuda a Silvana. Cirilo conta para Caio sobre a prisão de Rubinho. Aurora afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la. Dantas se decepciona com Bibi. Abel teme pelo namoro do filho. Ruy vê Zeca com Ruyzinho e se enfurece. Dantas diz a Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar na empresa. Caio aconselha Eugênio a contar a verdade para Joyce. Ruy observa Ritinha no aquário, sem ser visto. Silvana pede para Joyce não seguir os conselhos de Irene. Aurora implora para Bibi não se envolver mais em atos ilícitos por Rubinho. Edinalva decide levar o neto de volta para a casa de Ruy. Jeiza pede para Zeca não ir à venda de Nazaré. Ruy vai buscar Ritinha. Rubinho pede que Bibi resgate as drogas que ele escondeu na comunidade.

OS DIAS ERAM ASSIM - Alice não aceita a decisão de Vitor de manter Amaral na construtora. Renato discute com Rimena. Vitor fala com Amaral sobre a prisão de Nanda. Renato comenta com Domingos sobre o projeto que deseja implementar no hospital. Nanda reclama de sua saúde, e Alice pede para ela ir ao médico. Kiki se incomoda com os comentários de Cora sobre sua vida íntima. Ive faz um comentário sobre Cora, e Amaral e Vitor se irrita. Valentim vê Lucas na banca de jornal e se afasta para falar com ele, sem que Dalva perceba. Monique aborda Caíque na praia, mas o rapaz é hostil com ela. Renato e Gustavo saem para procurar Valentim. Cátia chega ao encontro com Natália e fica à espera de Gustavo. Lucas leva Valentim para ligar para Renato, e Alice se emociona.