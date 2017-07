Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Clara se desentende com Lica. Anderson discute com MC Pimenta. Dóris e Bóris incentivam Josefina e Roney a tentar se entender. Bóris critica Edgar por querer excluir Ellen da divulgação do aplicativo da biblioteca. Ellen afirma a Dóris que pode implantar o aplicativo que fez com Jota na biblioteca do colégio. Keyla questiona Adriana sobre Deco. Telma mostra para Mitsuko a música de Tina que foi alterada por MC Pimenta. Tato avisa a Keyla que irá competir. Edgar procura Marta para falar de Lica. Tato vê uma ligação de Deco para Keyla.

NOVO MUNDO - Anna e Joaquim se beijam. Olinto distrai Nívea. Joaquim procura Quinzinho disfarçado como um frei. Madame Dalila aborda pessoas na rua. Astuta e Pelópidas se hospedam na taberna com um grupo de cientistas e avisam que farão uma Feira de Curiosidades. Joaquim e Elvira esbarram um no outro, mas não se reconhecem. Cecília e Libério pensam em fugir com a ajuda de Matias. Domitila acredita estar grávida. Amália tem uma lembrança e comemora com Peter. Dom Pedro sente ciúmes de Bonifácio e Leopoldina. Anna ajuda Olinto a enganar Thomas. Cecília se assusta ao saber que Sebastião negociou seu casamento com Orozimbo. Hugo flagra Elvira com Quinzinho.

PEGA PEGA - Athaíde garante a Pedrinho que não o perdoará por duvidar de sua amizade. Lígia afirma que Athaíde não pode saber que fez as pazes com Pedrinho. Domênico tranquiliza Eric, dizendo que Cassio não fará nada contra Luiza. Cassio é preso e Eric é baleado. Júlio revela a Agnaldo que está apaixonado por Antônia. Siqueira repreende Antônia e Domênico. Lígia descobre que Sabine tem um relacionamento com Adriano. Evandro não deixa Mônica participar da festa de aniversário de Júlio. O médico anuncia a Bebeth que Eric está fora de perigo. Nelito estranha a ausência de Maria Pia no hospital. Evandro teme quando Nelito conta que Antônia é policial. Maria Pia entra no quarto de Eric no hospital e acusa Luiza de ser a responsável pelo estado do empresário.

A FORÇA DO QUERER - Bibi tenta despistar a policial. Edinalva se insinua para Alan, que se incomoda com sua presença. Joyce sofre para fazer as fotos para a revista de moda com Ritinha, e Ivana se recusa a participar da sessão. Aurora pensa em denunciar a fuga de Rubinho. Alan conta para Jeiza que Edinalva tentou seduzi-lo. Silvana engana Eurico e inventa que Dita está doente para poder jogar. Jeiza revela para Zeca a possibilidade de lutar nos Estados Unidos. Bibi se despede de Aurora e Dedé. Joyce conversa com Ivana sobre Cláudio. Rubinho consegue fugir da prisão, com a ajuda de Bibi.

OS DIAS ERAM ASSIM - Alice conta para Nanda sobre a conversa com Vitor e se preocupa com o estado da irmã. Gustavo tenta convencer Renato a se manter afastado de Alice. Vera decide procurar Alice. Caíque afirma a Esperança que Monique não irá mais voltar. Alice exige que Vitor mantenha Lucas longe de sua arma. Vera fala para Renato que esteve com Alice. Toni e Maria estranham o jeito misterioso de Rudá. Alice pede que Renato se afaste dela. Serginho avisa a Amaral que voltará a morar com ele e Eunice. Natália decide falar com France. Cátia fica cismada com Rimena e reclama com Gustavo. Rudá se encontra com Monique. Alice pensa em Renato. Vitor guarda sua arma na empresa. Nanda aconselha Alice a procurar um advogado. Rimena decide tentar reconstruir seu casamento. Renato e Alice pensam um no outro.