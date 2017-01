Confira o resumo das novelas desta terça-feira (31)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Ricardo e Joana se aproximam. Sula repreende Rômulo por não parar de falar em Nanda. Giovane vai para a final do campeonato. Gabriel tem um jogo difícil, mas garante uma vaga na final. Giovane e Gabriel ficam espantados com os conselhos que recebem de Cleo. Renato canta uma música para Nanda que a faz pensar em Filipe. Jéssica fica consternada ao ver Nanda. Gabriel é derrotado por Giovane. Renato e Nanda se beijam. Giovane teme que Gabriel tenha facilitado sua vitória. Joana interfere na discussão entre os irmãos.

SOL NASCENTE – Mocinha furta o conteúdo da caixa misteriosa que Tanaka guarda em seu cofre. Sirlene combina com a mãe de tirar Lucas de Arraial. Cesar falsifica a assinatura de Alice na escritura da fazenda Mato Alto. Ralf e Damasceno descobrem pistas sobre o passado de Cesar. Neide e Luzia se despedem de Mario. Milena exige que Loretta deixe a casa de seus avós. Felipe tenta encontrar os representantes da empresa-fantasma que investia na Arraial Pescados. Tanaka pede Mocinha em casamento. Alice defende Sirlene e dá um tapa em Cesar.

ROCK STORY – Léo desiste de um possível contrato com a gravadora de Diana. Gordo sugere que Gui componha uma música para a banda. Néia convence Léo a se aconselhar com Lázaro sobre a ida para a Som Discos. Luana não atende o telefonema de JF. Gui conta para Eva que voltará a compor. Diana discute com Gordo. Daniel avisa a Júlia que ela pode se entregar depois que Alex for enviado para o presídio. Luizão incentiva Haroldo a contar para Gilda sobre sua condição financeira. Yasmin pensa em Zac. Gui decide fazer um jantar para Júlia. Gordo vai a um restaurante se encontrar com Eva, que é rude com o empresário. Marisa vai com Romildo e William tirar Alex do hospital. Haroldo decide comprar o salão de beleza para Gilda. Romildo e William entram no quarto de Alex, mas são abordados por um policial no momento da fuga.

A LEI DO AMOR – Ana Luiza não deixa Tiago ver Marina. Magnólia é obrigada a sair de casa e pede abrigo a Gigi. Ciro desiste de depor. Luciane descobre sobre Marina e decide contar para Tiago, que fica transtornado. Tiago marca um horário com Marina no SPA e Ruty Raquel avisa a Antônio. Luciane tem uma ideia para ajudar Salete a reconquistar seus eleitores. Tião descobre que Laura tem uma filha com Pedro. Helô faz um exame de gravidez. Sílvia ouve Misael discutir com Yara por sua causa. Salete faz um novo comício e é ovacionada. Helô conta para Pedro que está grávida.